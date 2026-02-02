İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da tefeci organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 4,2 milyar TL'lik hesap hareketi tespit edilen 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda 23 şüpheli tutuklanırken, 804 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'da tefeci organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 23'ü tutuklanırken, 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilere ait yaklaşık 4,2 milyar TL'lik hesap hareketi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 804 milyon TL değerinde 20 taşınmaz, 55 araç ve bin 145 banka hesabına el konuldu. Ayrıca 12 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlar, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 45 farklı adreste gerçekleştirildi. Operasyonlara 545 jandarma personeli ile Jandarma İHA (JİHA) destek verdi.

Yapılan tespitlere göre şüphelilerin, vatandaşlara yüksek faizle borç para verdikleri, teminat olarak çek ve senet imzalattıkları, borcunu ödeyemeyen mağdurların mal varlıklarını ise tehdit ve baskı yoluyla devraldıkları belirlendi. Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, 'Organize suç örgütleri ve çetelerle olduğu gibi tefecilere karşı da mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.