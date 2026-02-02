Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği', Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle raportörlerin atanma şartları, görev ve yetkileri, eğitim süreçleri ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan 'Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile tüketici hakem heyeti raportörlerinin atanması, görevlendirilmesi, nitelikleri, görev ve sorumlulukları ile eğitim süreçlerine ilişkin kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre raportör kadrosuna atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartların yanı sıra hukuk, iktisat, işletme, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler gibi ilgili fakültelerden veya adalet, bankacılık ve sigortacılık programlarından mezun olma şartı aranacak. Raportör ihtiyacının belirlenmesi ise Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

Raportör sayısının yetersiz olduğu illerde ve ilçelerde, il müdürleri ve kaymakamlar tarafından kamu personeli arasından görevlendirme yapılabilecek. Tüketici hakem heyeti bulunmayan ilçelerde ise bir asıl ve bir yedek olmak üzere 'irtibat raportörü' görevlendirilecek.

Yönetmelikte raportörlerin görev ve yetkileri de ayrıntılı şekilde belirlendi. Buna göre raportörler; tüketici başvurularını Tüketici Bilgi Sistemi'ne kaydetmek, dosyaları hazırlamak, inceleme ve araştırma yapmak, karar taslaklarını oluşturmak, tebligat işlemlerini yürütmek ve heyet faaliyet raporlarını hazırlamakla görevli olacak. Raportörlerin, tüketici hakem heyeti toplantılarında oy kullanamayacağı da açıkça hükme bağlandı.

Eğitim süreçlerine ilişkin düzenlemeler kapsamında, raportörlere adaylık eğitimi ve hizmet içi eğitimler verilecek. Eğitimler yüz yüze veya çevrim içi yöntemlerle gerçekleştirilebilecek ve hizmet içi eğitimlere katılım zorunlu olacak.

Yönetmelikte ayrıca huzur hakkına ilişkin esaslar da düzenlendi. Raportör olarak görevlendirilen personele huzur hakkı ödenebileceği belirtilirken, raportör kadrosuna atananlara huzur hakkı ödenmeyeceği, ancak tüketici hakem heyeti başkanı olarak görevlendirilen raportörlerin bu haktan yararlanabileceği ifade edildi.

Yeni yönetmelikle birlikte, 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 'Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği' yürürlükten kaldırıldı.

