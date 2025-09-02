İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Zabıta Teşkilatı’nın, 199’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Zabıta Teşkilatının 199’uncu kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katıldı.

Törende ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım ile genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, sendika temsilcileri ve zabıta personeli de yer aldı.

“ETKİLİ İŞLER YAPIYORUZ”

Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törende konuşan Başkan Tugay, zabıta teşkilatının köklü geçmişine ve kent yaşamındaki kritik rolüne dikkat çekti. “Giydiğiniz üniformanın belediyeyi yansıttığını unutmayın. Temsil ettiğiniz değerler 199 yıllık bir geçmişe sahip. Sahada vatandaşla yüz yüze olduğunuz anlarda zaman zaman zorluk yaşadığınızı biliyoruz. Ne olursa olsun zabıtamız her zaman şefkatle, bilinçle, şehre sahip çıktığını gösteren şekilde davranmalı” dedi.

Tugay, zabıta personelinin zaman zaman haksız eleştirilere maruz kaldığını belirterek, “İzmir halkı adına sizlere teşekkür ediyorum. Bu hassas görevi çizginizden ödün vermeden sürdürüyorsunuz. Biz de sizlerin daha iyi koşullarda çalışması için birlikte görev yapmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca ise yaptığı konuşmada, zabıtanın kent güvenliği ve düzeni için 7/24 görev başında olduğunu vurguladı. “Zabıta, yerel yönetimlerin topluma yansıyan yüzüdür. Bilgili, cesur, kararlı ve güçlü olmalı. Bizler bu zor görevi fedakarca sürdürüyoruz” dedi.

Törenin sonunda Başkan Tugay’a zabıta teşkilatına verdiği destekten dolayı plaket takdim edildi.