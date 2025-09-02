İstanbul Bağcılar Mahmutbey İSTOÇ 10. Ada 2428. Sokak’ta bir iş yerinde çıkan yangın, İstanbul İtfaiyesi tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nde bulunan İstanbul Toptancılar Çarşısı’nda (İSTOÇ) 10. Ada 2428. Sokak’taki bir iş yerinde bu sabah saat 06:30 sıralarında yangın çıktı. Plastik malzeme satan bir dükkânda başlayan ve hızla yayılan yangın, çevredeki 17 iş yerine sıçradı.

İstanbul İtfaiyesi ekipleri, ihbar üzerine olay yerine hızla intikal ederek yangını saat 10:00 civarında kontrol altına aldı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

https://twitter.com/ibbitfaiye/status/1962769640804798970

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde incelemelerde bulunarak, “Yangında 17 iş yeri hasar gördü, can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Soğutma çalışmaları sürüyor” dedi.