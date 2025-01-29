İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır sürdürdüğü Süt Kuzusu Projesi’nde yeni dönem başladı. Çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek için hayata geçirilen proje kapsamında Büyükşehir ekipleri 30 ilçenin 622 mahallesinde dağıtıma çıktı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile özdeşleşmiş ve Türkiye’ye örnek olarak yıllardır sürdürülen Süt Kuzusu Projesi’nde yeni dönem 27 Ocak’ta başladı. ‘Süt İçmeyen Çocuk Kalmasın’ diyerek üretici kooperatiflerinden alınan sütleri kentin dört bir yanındaki 2-5 yaş arası çocuklara ulaştıran Büyükşehir Belediyesi hem kırsala destek verirken hem de İzmirli miniklerin sağlıklı gıdaya erişmesini sağlıyor.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI DEVAM EDİYOR

Belirli bir gelir seviyesine sahip ailelere yönelik yürütülen Süt Kuzusu Projesi’yle istenen kriterleri taşıyan ailelerin çocuklarına ücretsiz olarak aylık 8 litre süt dağıtımı yapılacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni süreçte de devam ettireceği proje kapsamında Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü’nün 20 kişilik bir ekibi düzenli olarak çocukların tüketimi için ailelere süt teslim edecek. Dağıtımlar İzmir’in 30 ilçesindeki 622 mahallede gerçekleştirilecek.

MERKEZ İLÇELER DE YARARLANACAK

Süt Kuzusu Projesi, İzmir’in merkez ilçeleri Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere’nin tamamında uygulanacak. Ayrıca Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinin merkez mahalleleri de projeden yararlanacak.

BAŞVURULAR ONLİNE ALINACAK

Projeden faydalanmak isteyen aileler, başvurularını www.bizvariz.izmir.bel.tr internet adresi üzerinden online olarak yapabilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından süt dağıtımları düzenli bir şekilde gerçekleştirilecek.