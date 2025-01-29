İzmir Büyükşehir Belediyesi, alanında uzman isimlerin katılımıyla İleri Yaş Çalıştayı düzenledi. Belli temalar altında gruplara ayrılan uzmanlar, İleri Yaş Eylem Planı’nın hangi göstergeler üzerinden somutlaşması gerektiğini tartıştı.İZMİR (İGFA) - Yaşlı nüfusu giderek artan İzmir’in önemli gündemleri arasındaki ileri yaş konusu, İleri Yaş Çalıştayı ile alanında uzman kişiler tarafından ele alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili birimleri ve kent paydaşlarının ortaklığıyla hazırlanan İleri Yaş Eylem Planı, yaşlı bireylerin hayatını çok yönlü ele alarak yaşam konforunu artırmayı hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Toplum Sağlığı ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Huzurevi Balo Salonu’nda düzenlenen çalıştaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram da katıldı. Akademisyenler, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nden uzmanlar, ilçe belediyelerinin sağlık birimlerinden uzmanlar, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcilerinden oluşan gruplar, Yaşlı Yoksulluğu ile Mücadele, Toplumsal Hayata Katılım, Yerinde Yaşlanma, Bakım ve Rehabilitasyon, Yaşlı Dostu Çevrenin Oluşturulması, Yaşlı İhmal, İstismar ve Ayrımcılığı ile Afet ve Acil Durumlarda Yaşlı Hizmetleri konu başlıkları altında fikir alışverişi yaptı.

“İZMİR’DE 500 BİNİN ÜZERİNDE İLERİ YAŞLI İNSAN VAR”

Prof. Dr. Pınar Okyay, ileri yaş politikaları konusunda İzmir’de çok yol alındığını belirterek “Güzel bir model oluşturmaya çalışıyoruz. İzmir’de ileri yaş grubu, Türkiye ortalamasına göre oldukça yüksek. Yüzde 12,5 civarında 65 yaş üstü insanımız var. 500 binin üzerinde ileri yaşlı insan mevcut. Bunların 100 bini ise 85 yaş üstündeki bireylerden oluşuyor. Özellikle kırsal bölgelerimizde çok değişen bir profil var. Uzun zamandır kırsaldaki yaşlıların yalnızlaşmasını konuşuyoruz. Özellikle kadınlarla ilgili yalnızlaşma çok fazla. Çocuklar büyüyüp kırsaldan ayrılıyor, erkekler daha erken ölüyor. Özellikle yaşlı kadınların kırsalda yalnızlaşması çok büyük bir sorunumuz. Kentlerde de farklı dinamikler ve sorunlarımız var” dedi.

İleri yaşlı bireylerin yaşantısında yapılması gerekenler üzerine çalışmalar yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Pınar Okyay, Büyükşehir olarak göstergelerin takipçisi olacaklarını belirtti. Çalıştayda, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ferhat Yılmaz tarafından da sunum gerçekleştirildi.