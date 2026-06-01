Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Aybastı ilçesinde hayata geçirilen kapsamlı altyapı yatırımında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İlçenin gelecek 60 yıllık altyapı ihtiyacını karşılaması hedeflenen projede içme suyu ve kanalizasyon hatları baştan sona yenileniyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in seçim döneminde Aybastılılara verdiği sözler arasında yer alan proje kapsamında ekipler, geçtiğimiz aylarda başlatılan çalışmalarda önemli ilerleme kaydetti.

İÇME SUYU VE KANALİZASYON SİL BAŞTAN YAPILIYOR

Aybastı ilçesinde başlayan çalışmada 22 bin 850 metre içme suyu hattı ve 7 bin 800 metre kanalizasyon hattı çalışması yapılıyor.

YÜZDE 80'LİK BÖLÜM TAMAMLANDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada ekipler şuana kadar 20 bin 500 metrelik içme suyu hattı çalışması ile 7 bin metrelik kanalizasyon hattı çalışmasını tamamladı. İşin yüzde 80'lik bölümünün tamamlandığı çalışmada geri kalan bölümün Haziran ayı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

AYBASTI'YA MODERN ALTYAPI

Yapılacak alt yapı çalışmaları sonrasında Aybastı ilçesinin altyapısı modern ve günümüz şartlarına uygun hale getirilecek. Öte yandan yapılan çalışmalar sonrası hem sıcak asfalt hem de kaldırım çalışmaları ile caddeler modern görünüme kavuşacak.