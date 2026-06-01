Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla 'Mobil Tekerlekli Sandalye Tamir Aracı ve Yerinde Destek Hizmeti' projesini hayata geçiriyor.

MUĞLA (İGFA) - Türkiye'de ilk olan Kısa Mola Hizmeti, Engelli Nakil Hizmeti, Engelsizciler, Engelsiz Plajlar, Evde Bakım ve daha birçok yenilikçi hizmeti ile vatandaşların yanında olan Büyükşehir Belediyesi engelleri aşan bir hizmeti daha hayata geçiriyor.

Mobil Tekerlekli Sandalye Tamir Aracı ve Yerinde Destek Hizmeti ile akülü ve manuel tekerlekli sandalyelerde oluşan arızalar, vatandaşların bulunduğu adreste hızlı ve ücretsiz şekilde giderilecek.

Yerinde çözülemeyen arızalarda ise cihazlar servis birimine alınarak tamir edilecek, bu süreçte ihtiyaç sahiplerine geçici tekerlekli sandalye desteği sağlanacak. Böylece bakım ve onarım süresi boyunca engelli bireylerin günlük yaşamlarının kesintiye uğramasının önüne geçilecek.

ENGELSİZ, ERİŞİLEBİLİR BİR MUĞLA İÇİN BİR PROJE DAHA

444 48 01 Çağrı Merkezi üzerinden alınan başvurular doğrultusunda planlanan hizmetle, özellikle ulaşım imkânı kısıtlı olan bireylerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Muğla genelinde binlerce tekerlekli sandalye kullanıcısına ulaşması beklenen proje ile engelli bireylerin günlük yaşamlarının kesintiye uğramaması, sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi ve ekonomik yüklerinin azaltılması amaçlanıyor.

Bu hizmetle birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirirken, erişilebilir ve engelsiz bir kent hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atmış olacak.