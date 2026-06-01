Türk Hava Yolları (THY) tarafından hazırlanan ve oyuncu Furkan Palalı'nın başrolünde yer aldığı 'Extraordinary Flavors of Gaziantep' (Gaziantep'in Olağanüstü Lezzetleri) adlı özel tanıtım filmi, Gaziantep'in tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini uluslararası izleyiciyle buluşturarak kentin tanıtımına önemli katkı sağlıyor.

GAZİANTEP (İGFA) - 'Bazı yolculuklar bir varış noktasından fazlasını ortaya çıkarır, bir şehrin ruhunu açığa vururlar' mesajıyla başlayan filmde Furkan Palalı, Gaziantep'in zamana meydan okuyan güzelliğini, köklü mirasını ve dünyaca ünlü lezzetlerini keşfetmek üzere şehrin önemli noktalarını ziyaret ediyor.

UNESCO tarafından 'Gastronomi Şehri' unvanına layık görülen Gaziantep'in tanıtıldığı projede, kentin kültürel mirasını yansıtan tarihi mekânlar ile zengin mutfak kültürü, etkileyici sinematografik görüntüler eşliğinde izleyiciyle buluşturuluyor.

GAZİANTEP'İN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Film kapsamında Gaziantep'in simge yapılarından Gaziantep Kalesi, dünyanın en önemli mozaik müzelerinden biri olan Zeugma Mozaik Müzesi, Fırat Nehri kıyısındaki tarihi Rumkale, geleneksel el sanatlarının yaşatıldığı Bakırcılar Çarşısı ve tarihi Antep evleriyle öne çıkan Bey Mahallesi ziyaret ediliyor.

Şehrin binlerce yıllık geçmişini yansıtan mekânların yanı sıra, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Panorama 25 Aralık Müzesi, Hamam Müzesi, Udma Peynir Müzesi, Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi ile Emine Göğüş Mutfak Müzesi de tanıtım filminde yer alıyor. Bu müzeler, Gaziantep'in kültür, tarih ve medeniyet birikimini uluslararası izleyicilere aktaran önemli duraklar arasında bulunuyor.

Tanıtım filminde Gaziantep'in dünya çapında ün kazanan gastronomi kültürü de geniş yer buldu. Kentin meşhur kebapları, yöresel yemekleri ve coğrafi işaretli Antep baklavasının hazırlanış süreçleri, izleyicilere detaylı ve etkileyici görüntülerle aktarıldı.

Yaklaşık iki dakikalık film boyunca Gaziantep'in tarihi sokakları, kültürel değerleri, misafirperverliği ve eşsiz mutfak kültürü estetik görüntülerle sunulurken, şehrin kendine özgü ruhunu ve yaşam kültürünü keşfetme teması ön plana çıkarılıyor. Türk Hava Yolları tarafından hazırlanan proje, Gaziantep'in sahip olduğu kültürel ve gastronomik zenginlikleri küresel ölçekte tanıtarak kentin uluslararası bilinirliğini artırmayı ve turizm potansiyeline katkı sunmayı hedefliyor.