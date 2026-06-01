Optisyenliğin, sadece bir gözlük satışı değil; tamamen fizik, matematik ve optik bilimlerine dayanan çok teknik bir iş olduğunu vurgulayan uzmanlar, yüksek teknolojiyi yöneten ve hastaya entegre eden profesyonel optisyenlerle, yapay zeka organlarının yarışamayacağını kaydetti.

İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Program Başkanı Ömer Faruk Okuyucu, 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü kapsamında yaptığı değerlendirmede göz sağlığı, optisyenlik mesleğinin teknik yapısı ve dijitalleşmenin sektöre etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Okuyucu, göz sağlığının yalnızca muayene süreciyle sınırlı olmadığını, optisyenlerin bu süreci teknik bilgi ve hassas ölçümlerle tamamlayan sağlık profesyonelleri olduğunu vurguladı. Gözlük üretiminde milimetrik doğruluğun kritik olduğunu belirten Okuyucu, göz bebeği mesafesi ve çerçeve uyumundaki küçük hataların dahi baş ağrısı, baş dönmesi ve görme konforunda bozulmalara yol açabileceğini ifade etti.

Son yıllarda ekran kullanımındaki artışa dikkat çeken Okuyucu, dijital göz yorgunluğunun yaygınlaştığını ve özellikle çocuklar ile gençlerde miyopi oranlarının arttığını söyledi. Bu durumun, mavi ışık filtreli ve UV korumalı camlar gibi koruyucu optik ürünlere olan talebi artırdığını belirtti.

Optisyenlik eğitiminin üniversiteler düzeyinde gelişim gösterdiğini dile getiren Okuyucu, mezunların optik mağazalar, üretici firmalar ve sağlık kuruluşlarında geniş bir istihdam alanına sahip olduğunu aktardı. Mesleğin, teknik bilgi ile estetik ve sağlık hizmetini birleştiren dinamik bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Teknolojinin mesleği ortadan kaldırmadığını, aksine daha hassas ve hatasız üretim süreçlerini mümkün kıldığını söyleyen Okuyucu, dijital ölçüm sistemleri ve üç boyutlu yüz tarama teknolojilerinin optisyenlikte önemli bir dönüşüm yarattığını belirtti. Yapay zekânın bazı süreçleri hızlandırdığını ancak insan uzmanlığının yerini alamayacağını da vurguladı. Optisyenliği 'sürekli gelişen ve insan yaşam kalitesiyle doğrudan ilişkili bir alan' olarak tanımlayan Okuyucu, gençlere hem teknik bilgiye hem de iletişim becerilerine önem vermeleri tavsiyesinde bulundu. Optisyenlerin yalnızca görme düzeltimi değil, aynı zamanda yaşam kalitesini artıran bir sağlık hizmeti sunduğunu ifade etti.