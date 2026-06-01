Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yenikent bölgesinde yerleşim bölgesi için önemli bir geçiş güzergahı olan 2 bin 500 metrelik Camili Ahududu Sokak grup yolunu sil baştan yeniledi. Hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşan mahalle sakinleri ise çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

SAKARYA (İGFA) - Şehrin dört bir yanında ulaşım yatırımlarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde tamamladığı asfalt çalışmasıyla bölgedekiulaşım konforunun seviyesini artırdı. Yenilenen Ahududu Sokak Grup Yolu, sürücülere güvenli sürüş imkânı sunarken mahalle sakinlerinde büyük bir memnuniyet oluştu.

Bölgedeki yerleşim alanları için önemli bir bağlantı olan yolda eksikler giderildi, deformasyonlar düzeltildi ve 2 bin 500 metrelik hat asfaltla buluştu.

Güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânına kavuşan bölge sakinleri Büyükşehir'e memnuniyetlerini ifade etti. Bölge sakini Eymen Gündoğdu, 'Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ederiz. Eskiden yollarda çok çukur vardı. Yeni atılan asfalt ile çukurlar kapandı ve artık araçlar rahat bir şekilde geçecek' dedi.

'Bu Şehir Hepimizin' sloganıyla çalışan Büyükşehir, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için birçok noktada aynı anda çalışıyor.