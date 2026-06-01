Türk sağlık camiasının saygın isimlerinden, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Dombaycı, Niyazi Dombaycı ile birlikte Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı'yı makamında ziyaret etti.

Abdulkadir DURGUT / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Bir dönem İzmir Urla'da halk arasında 'Urla Kemik Hastanesi' olarak bilinen hastanede görev yapan ve başhekimlik görevini başarıyla yürüten Op. Dr. Mustafa Dombaycı, meslek hayatı boyunca binlerce hastanın yeniden sağlığına kavuşmasına katkı sağladı.

Tıp alanındaki bilgi birikimi, tecrübesi ve başarılı çalışmalarıyla sağlık dünyasında önemli bir yer edinen Dombaycı, Bolvadin'in yetiştirdiği değerli isimler arasında gösteriliyor.

Başkan Derviş Aynacı'nın makamında gerçekleşen ziyarette, Bolvadin'in gelişimi, sağlık hizmetleri ve ilçenin geleceğine yönelik çeşitli konular üzerine sohbet edildi. Samimi bir atmosferde geçen görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Doğup büyüdüğü Bolvadin'i hiçbir zaman unutmayan Op. Dr. Mustafa Dombaycı, yoğun meslek hayatına rağmen memleketiyle olan bağlarını sürdürmeye devam ediyor. Hemşehrileri tarafından sevilen ve saygı duyulan Dombaycı, başarılarıyla olduğu kadar memleket sevgisiyle de örnek gösteriliyor. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, nazik ziyaretlerinden dolayı Op. Dr. Mustafa Dombaycı ve Niyazi Dombaycı'ya teşekkür ederek, Bolvadin'in yetiştirdiği değerli isimleri belediyede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.