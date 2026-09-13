İstanbul Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği 2. Maltepe Kitap Günleri, 'Edebiyat Özgürleştirir' sloganıyla Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Etkinlik, şiirin güçlü sesi Ahmet Telli'ye ithaf edildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği 2. Maltepe Kitap Günleri Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Programın açılışında konuşan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, belediye olarak kültür ve sanatın gelişimine destek vermeye devam edeceklerini belirterek 'Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kitapla ve sanatta daha fazla buluşmasını çok önemsiyoruz. Ekonomik koşulları, kültürel erişimi zorlaştırdığı bir dönemde bir çocuğun hayallerinin, ailesinin ekonomik imkânlarıyla sınırlanmaması gerektiğini biliyoruz. Bizim görevimiz o sınırları kaldırmak' diye konuştu.

Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği 2. Maltepe Kitap Günleri 'Edebiyat Özgürleştirir' sloganıyla Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Şiirin ve edebiyatın güçlü sesi Ahmet Telli'ye ithaf edilen Maltepe Kitap Günleri, 122 yayınevinin katılımıyla edebiyat dünyasının farklı seslerini Maltepe'de buluşturuyor.

YAYKOOP çatısı altında yer alan 37 yayınevinin yanı sıra 85 yayınevinin de katıldığı kitap günlerinde söyleşilerden imza günlerine, atölyelerden konserlere kadar zengin bir program edebiyatseverlerle buluşuyor.

AÇILIŞ KURDELESİNİ BAŞKAN KÖYMEN VE İBB BAŞKAN VEKİLİ NURİ ASLAN KESTİ

Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in ev sahipliği yaptığı kitap günlerinin açılışı Ahmet Telli'nin ailesi, dostları ve İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan Köymen ve Aslan, kurdele kesiminin ardından alanı gezerek kitapseverlerle bir araya geldi. Köymen ve Aslan ardından Mehmet Özer ve Ziya Buyuk'un eserleriyle oluşturulan Arkadaşlık Günleriydi: Dostumuz Ahmet Telli Fotoğraf ve Resim Sergisi'ni gezdi.

'EDEBİYAT ÖZGÜRLEŞTİRİR'

Programın açılışında konuşan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin, sanatın insan hayatındaki önemine değinerek, 'Bugün burada, kitabın, edebiyatın, sanatın ve özgür düşüncenin kent yaşamındaki yerini güçlendiren önemli bir buluşmayı birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Maltepe Kitap Günleri bizim için ayrıca anlamlı. Çünkü Kitap Günleri'mizi, şiirimizin güçlü ve özgün seslerinden Ahmet Telli'ye ithaf ediyoruz. Onun şiirinde söz, yalnızca anlatmak için değil; hatırlamak, sorgulamak, itiraz etmek ve umut etmek için var. Bu nedenle Ahmet Telli'ye ithaf ettiğimiz Kitap Günleri'nin temasının 'Edebiyat Özgürleştirir' olması bizim için çok anlamlı' ifadelerini kullandı.

'BİZİM GÖREVİMİZ SINIRLARI KALDIRMAK'

Belediye olarak kültür ve sanatın gelişimine destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Köymen, 'Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kitapla ve sanatta daha fazla buluşmasını çok önemsiyoruz. Ekonomik koşulları, kültürel erişimi zorlaştırdığı bir dönemde bir çocuğun hayallerinin, ailesinin ekonomik imkânlarıyla sınırlanmaması gerektiğini biliyoruz. Bizim görevimiz o sınırları kaldırmak. Edebiyatın özgürleştirdiği, kitabın çoğalttığı, sanatın birleştirdiği güzel günlerde buluşmak dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum' diye konuştu.