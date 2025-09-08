İZMİR (İGFA) -İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın’ın şehit olduğunu, iki polisin yaralandığını açıkladı. Adalet Bakanlığı, 16 yaşındaki saldırgan şüpheli E.B.'nin yakalandığını ve soruşturmanın çok yönlü olarak başlatıldığını duyurdu.

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlenmesi ardından İçişleri Bakanıi Ali Yerlikaya, saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın şehit olduğunu açıkladı. Polis Memuru Ömer Amilağ'ın ağır, Polis Memuru Murat Dağlı'nı ise hafif yaralı olduğunu belirten Bakan Yerlikaya, “Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” diyerek taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Saldırının şüphelisi E.B.’nin (16) yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını ve gelişmeler hakkında kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu.

ÇOK YÖNLÜ ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan soruşturmanın tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldığını, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini belirtti.

Bakan Tunç, saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.