İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Dönüşüme Evde Başla' projesi kapsamında organik mutfak atıklarını evlerde komposta dönüştürecek bokaşi uygulamasını hayata geçiriyor. Projeye katılmak isteyen İzmirliler için başvurular alınmaya başlandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir atık yönetimi hedefi doğrultusunda organik mutfak atıklarını kaynağında ayrıştırarak toprağa kazandıracak bokaşi kompost uygulamasını başlatıyor. Başkan Dr. Cemil Tugay'ın öncülüğünde yürütülen 'Dönüşüme Evde Başla' projesi kapsamında gönüllü hanelere ücretsiz bokaşi kompost setleri dağıtılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede; evlerde oluşan yemek artıkları, sebze-meyve atıkları, yumurta kabukları ve çay-kahve posaları özel kovalar içinde, az oksijenli ortamda yararlı mikroorganizmalarla fermente edilerek komposta dönüştürülecek. Böylece organik atıklar çöp sahalarına gitmeden değerlendirilirken, sera gazı salımının azaltılması ve toprağın zenginleştirilmesi hedefleniyor.

İlk etapta Konak ilçesinin Kültür ve Alsancak mahallelerinde pilot olarak başlatılan proje için talepler toplanmaya başladı. Vatandaşlar, gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülecek uygulamaya Alo 153 Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden başvuru yapabilecek.

Projeye ilişkin açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, organik atıkların toprağın geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 'Depolama alanlarına gönderdiğimiz çöplerin en değerli kısmı organik atıklar. Bunları doğru değerlendirerek toprağı da tarımı da kurtarabiliriz. Evlerde herkesin kolayca uygulayabileceği bu çalışmaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Bu güzel şehrimizi hep birlikte koruyalım, daha yaşanabilir hale getirelim' dedi.

İzmirliler, evlerinde ürettikleri bokaşi kompostu kendi bahçelerinde, saksılarda ya da apartman ve site bahçelerinde kullanabilecek.

Kompostu değerlendirmek istemeyen vatandaşların ürünleri ise belediye ekipleri tarafından toplanarak park, bahçe ve tarımsal alanlarda toprak iyileştirici olarak kullanılacak.

Kokusuz ve apartman yaşamına uygun olmasıyla öne çıkan bokaşi yöntemi, organik atıkları sinek ve haşere oluşturmadan değerlendirmeyi sağlıyor. Fermantasyon sürecinde ortaya çıkan bokaşi sıvısı ise seyreltilerek doğal sıvı gübre olarak kullanılabiliyor.