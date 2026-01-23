İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, Payamlı, Küçükkaya ve Çamlı köylerinde üretim yapan 152 çiftçiye toplam 9 ton gübre desteği sağlayarak tarımsal üretime katkı sundu.

İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve köylünün artan maliyetler karşısında ayakta kalmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Payamlı, Küçükkaya ve Çamlı köylerinde üretim yapan 152 çiftçiye gübre desteği verildi. Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada toplam 7 bin 500 kilogram kükürt ile 1 bin 500 kilogram bordo bulamacı üreticilere ulaştırıldı.

Dağıtıma Güzelbahçe Belediye Başkanvekili Keramettin Yüksel de katılarak çiftçilerle bir araya geldi. Yüksel, belediye olarak üreticinin yanında olduklarını vurgulayarak, desteklerin her yıl düzenli şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Artan girdi maliyetlerine dikkat çeken Yüksel, gübre ve tarım ilaçlarındaki fiyat artışlarının üreticiyi zorladığını ifade ederek, 'Çiftçimizin üretimden kopmaması, toprağını terk etmemesi için elimizi taşın altına koyuyoruz. Köylüyü milletin efendisi olarak gören anlayışla üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Desteklerin yalnızca üreticiyi değil, tüketiciyi de koruduğunu belirten Yüksel, üretim maliyetlerinin düşmesinin ürün fiyatlarına olumlu yansıdığını söyledi. Amaçlarının köy kültürünü ve üretim geleneğini yaşatmak olduğunu dile getirdi.

Küçükkaya Köyü üreticilerinden Mustafa Kemal Özel ise ekonomik şartların çiftçiyi zorladığını belirterek, 'Bu destek hem ürünümüzü koruyor hem de verimimizi artırıyor. Belediyemizin yanımızda olduğunu bilmek bize güç veriyor' diyerek Güzelbahçe Belediyesi'ne teşekkür etti.