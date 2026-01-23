İzmir Metrosu'nda güvenliği artırmak amacıyla Fahrettin Altay İstasyonu'ndaki dört demiryolu makası yenilenecek. Çalışmalar nedeniyle Fahrettin Altay ile Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasında seferler geçici olarak durdurulacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde raylı sistemlerde güvenlik, süreklilik ve yolcu konforunu artırmak amacıyla bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İzmir Metrosu'nun işletme açısından kritik noktalarından biri olan Fahrettin Altay İstasyonu'ndaki dört demiryolu makası yenilenecek.

25 Ocak Pazar günü başlayacak makas değişim çalışmaları nedeniyle Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasında metro seferleri geçici olarak durdurulacak. Çalışmaların 2 Şubat tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

Bakım süresince Narlıdere Kaymakamlık Hattı'nda sefer yapılamayacak. Yolcuların ulaşım ihtiyacı, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından işletilecek alternatif otobüs seferleriyle karşılanacak. Bu süreçte Fahrettin Altay - Evka 3 istasyonları arasında metro seferleri 8 dakikada bir gerçekleştirilecek. Yolcu yoğunluğuna bağlı olarak ek seferlerin de devreye alınabileceği bildirildi. Sahada görevli personel tarafından yolculara yönlendirme ve bilgilendirme yapılacağı, istasyon ve araç içi anonslarla sürecin duyurulacağı belirtildi.

İzmir Metro AŞ Genel Müdürü Ahmet Sinan Karakuzu, çalışmaların işletme güvenliği ve yüksek bakım kalitesi hedefiyle planlandığını belirterek, yaşanabilecek geçici aksaklıklar için İzmirlilerden anlayış istedi. Karakuzu, hazırlıkların yaklaşık bir yıl öncesinden başlatıldığını, hat genelindeki bakım ve yenileme çalışmalarının yıl boyunca süreceğini ifade etti.

Raylı sistemlerde trenlerin hatlar arasında güvenli geçişini sağlayan demiryolu makaslarının, yoğun kullanım nedeniyle zamanla yıprandığına dikkat çekilirken, yapılacak yenileme çalışmalarıyla işletme güvenliğinin artırılması, arıza risklerinin azaltılması ve sefer sürekliliğinin uzun vadede korunması hedefleniyor.