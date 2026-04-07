İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri, nisan ayında her pazar günü 'Var Olmanın İzleri: Zaman ve Hatıra' temasıyla Elhamra Sahnesi'nde İzmirliler ile buluşuyor. Programda dünya sinemasından başarılı belgesel filmleri ve yönetmen söyleşileri yer alıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmirliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri ile nisan ayında var olmanın izlerini takip edecek. Elhamra Sahnesi'nde her pazar saat 19.00'da gösterime girecek filmler, 'Var Olmanın İzleri: Zaman ve Hatıra' temasıyla izleyici ile buluşacak.

SAVAŞ VE ÖLÜMLE YAŞAMAK: YÜREĞİNİ ELİNE AL VE YÜRÜ

Yönetmenliğini Sepideh Farsi'nin üstlendiği 2025 Fransa, Filistin, İran ortak yapımı belgesel, savaş ve dram türlerindeki Yüreğini Eline Al ve Yürü filmi uluslararası festivallerde gösterildi.

Film, 2025 yılında Chicago Uluslararası Film Festivali'nde ve Atina Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Belgesel Ödülü'ne layık görüldü.

Yönetmen Sepideh Farsi'nin Filistinli genç bir fotoğrafçı olan Fatima Hassouna ile yaptığı görüntülü görüşmelerden oluşan film, Gazze'de yaşananları birinci ağızdan bakış ile beyaz perdeye taşıyor.

Fatima tanıdıklarının birer birer öldürüldüğü bu koşullarda dünyayı gezmek istediğini dile getirse de nihayetinde Gazze'ye döneceğini söylüyor ve 'Memleketimin bana ihtiyacı var' diyor. Film, 12 Nisan Pazar saat 19.00'da gösterilecek.

HAFIZANIN COĞRAFYASINA BİR BAKIŞ: GÜNEŞSİZ

Chris Marker'ın yazıp yönettiği 1982 Fransa yapımı belgesel ve dram türlerindeki Güneşsiz filmi, 1983 Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Yeni Sinema Forumu Mansiyon Ödülü'ne layık görüldü.

Hafızayı ve görüntünün anlamını sorgulayan film, dünyanın farklı noktalarında kaydedilmiş görüntüleri ve seslendirilen mektupları bir araya getirerek deneysel bir belgesel çalışması ortaya koyuyor.

Alışılmışın dışında bir sinema dili kullanan Marker, seyirciye farklı bir film izleme deneyimi sunuyor. Institut Français iş birliği ile gerçekleştirilecek film, 19 Nisan Pazar saat 19.00'da gösterilecek.

KOLEKTİF BİR OLGUNLUK ÖYKÜSÜ: KUM TANELERİ

Yönetmen koltuğunda Sarah Gross'un oturduğu 2025 Almanya, ABD ortak yapımı belgesel film Kum Taneleri, seksenlerindeki iki kadının Margot ve Barbara'nın hikâyesini beyaz perdeye taşıyor.

Biri İngiliz diğeri Alman olan bu iki eski dost, zaman içinde değişen politik atmosfere rağmen dostluklarını korumayı başarıyor. Çekimleri sekiz yıl süren film, yönetmenin annesine, kayınvalidesine, başka sanatçılara ve yakın dostlara eşlik ediyor. Sohbetler, anılar ve sanat yoluyla birlikte yaratılan kolektif bir olgunluk öyküsü olan film, 26 Nisan Pazar saat 19.00'da gösterilecek.

Goethe Institut iş birliği ile gerçekleştirilecek gösterimin ardından yönetmenin katılımıyla söyleşi yapılacak.