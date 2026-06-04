CultureCIVIC kapsamında yürütülen Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı'nın beşinci açık çağrı döneminde destek almaya hak kazanan projeler belli oldu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden kültür ve sanat aktörlerini bir araya getiren program kapsamında 5 proje desteklenecek.
ANKARA (İGFA) - Kentler arasında kültürel iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlayan Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı'nın beşinci açık çağrı döneminde desteklenecek projeler açıklandı. Program, Türkiye genelinde merkeziyetçi olmayan kültürel etkileşimi teşvik ederek farklı şehirlerden kültür-sanat aktörlerinin ortak projelerde buluşmasını hedefliyor.
3 Mart - 14 Nisan 2026 tarihleri arasında başvuruların alındığı programa toplam 59 proje başvurusu yapıldı. Başvuruların teknik değerlendirmesi CultureCIVIC ekibi tarafından gerçekleştirildikten sonra, uygun bulunan projeler jüri değerlendirmesine sunuldu. Jüri üyeleri; Aysu Arıcan-Meyrignac, Dr. Sinan Erensü ve Emre Gür tarafından yapılan değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.
DESTEKLENEN PROJELER
Cepte Yeşil İsyan
Yürütücü kurum: İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği
Faaliyet şehirleri: İzmir, Aydın, Muğla ve Uşak
Denge: Sosyal Sirk ile Çocuklar Arası Ağ
Yürütücü kurum: Her Yerde Sanat Derneği (Sirkhane)
Faaliyet şehirleri: Mardin ve Çanakkale
Orada Bir Köy Var Yakında: Kırsalda Ortak Kültür Üretim Alanları
Yürütücü kurum: Puruli Kültür Sanat Derneği
Faaliyet şehirleri: Ankara, Eskişehir, Gaziantep ve İzmir
Yankı: Kentleri Buluşturan Genç Sesler
Yürütücü kurum: Koro Kültürü Derneği
Faaliyet şehirleri: İstanbul, Ankara, Hakkâri, Kahramanmaraş, Karabük ve Eskişehir
Yaşasın Mekânlar Kardeşliği: Kentsel Müştereklerin Yerini Yapmak
Yürütücü kurum: Roof Coliving
Faaliyet şehirleri: Ankara ve Mersin
Program kapsamında desteklenecek projelerin, farklı şehirler arasında kültürel ağların güçlendirilmesine, ortak üretim alanlarının geliştirilmesine ve kültür-sanat alanındaki iş birliklerinin yaygınlaşmasına katkı sunması hedefleniyor.