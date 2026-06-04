CultureCIVIC kapsamında yürütülen Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı'nın beşinci açık çağrı döneminde destek almaya hak kazanan projeler belli oldu. Türkiye'nin farklı şehirlerinden kültür ve sanat aktörlerini bir araya getiren program kapsamında 5 proje desteklenecek.

ANKARA (İGFA) - Kentler arasında kültürel iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlayan Kentler Arası Ağ Geliştirme Hibe Programı'nın beşinci açık çağrı döneminde desteklenecek projeler açıklandı. Program, Türkiye genelinde merkeziyetçi olmayan kültürel etkileşimi teşvik ederek farklı şehirlerden kültür-sanat aktörlerinin ortak projelerde buluşmasını hedefliyor.

3 Mart - 14 Nisan 2026 tarihleri arasında başvuruların alındığı programa toplam 59 proje başvurusu yapıldı. Başvuruların teknik değerlendirmesi CultureCIVIC ekibi tarafından gerçekleştirildikten sonra, uygun bulunan projeler jüri değerlendirmesine sunuldu. Jüri üyeleri; Aysu Arıcan-Meyrignac, Dr. Sinan Erensü ve Emre Gür tarafından yapılan değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazanan projeler belirlendi.

DESTEKLENEN PROJELER

Cepte Yeşil İsyan

Yürütücü kurum: İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği

Faaliyet şehirleri: İzmir, Aydın, Muğla ve Uşak

Denge: Sosyal Sirk ile Çocuklar Arası Ağ

Yürütücü kurum: Her Yerde Sanat Derneği (Sirkhane)

Faaliyet şehirleri: Mardin ve Çanakkale

Orada Bir Köy Var Yakında: Kırsalda Ortak Kültür Üretim Alanları

Yürütücü kurum: Puruli Kültür Sanat Derneği

Faaliyet şehirleri: Ankara, Eskişehir, Gaziantep ve İzmir

Yankı: Kentleri Buluşturan Genç Sesler

Yürütücü kurum: Koro Kültürü Derneği

Faaliyet şehirleri: İstanbul, Ankara, Hakkâri, Kahramanmaraş, Karabük ve Eskişehir

Yaşasın Mekânlar Kardeşliği: Kentsel Müştereklerin Yerini Yapmak

Yürütücü kurum: Roof Coliving

Faaliyet şehirleri: Ankara ve Mersin

Program kapsamında desteklenecek projelerin, farklı şehirler arasında kültürel ağların güçlendirilmesine, ortak üretim alanlarının geliştirilmesine ve kültür-sanat alanındaki iş birliklerinin yaygınlaşmasına katkı sunması hedefleniyor.