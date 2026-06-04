Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Digiturk iş birliğinde mevcut beIN CONNECT uygulaması üzerinden toplu taşıma yolcuları, otobüs ve tramvaylarda ücretsiz olarak film, dizi, belgesel ve seçili Trendyol Süper Lig maçlarını izleyebilecek.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GaziUlaş ile Digiturk iş birliğinde hayata geçirilen ve Türkiye'de yerel yönetimlerde bir ilk niteliği taşıyan çalışmayla beIN CONNECT uygulaması üzerinden uygulanacak dijital proje, düzenlenen tanıtım toplantısı ve imza töreniyle kamuoyuna anlatıldı.

Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programla birlikte şehir içi toplu taşıma araçlarında yeni bir dijital hizmet dönemi başladı. Uygulama sayesinde otobüs ve tramvay yolcuları, yolculukları boyunca beIN CONNECT platformunda yer alan film, dizi ve belgesel içeriklerine ücretsiz erişim sağlayabilecek. Ayrıca kent içi ulaşımdan yararlanan yolcular, araçtan indikten sonraki 24 saatlik sürede farklı bir internet ağına bağlanmadığı sürece uygulamadan faydalanabilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulamayla kent içi ulaşım, yalnızca bir ulaşım hizmeti olmanın ötesine taşınarak dijital eğlence deneyimine dönüştürülüyor.

Yolcular ayrıca Gaziantep Futbol Kulübü'nün karşılaşmaları da dahil olmak üzere Trendyol Süper Lig'de mücadele eden 14 takımın kendi aralarında oynadığı müsabakaları herhangi bir üyelik şartı olmadan ve ücretsiz şekilde izleyebilecek. Uygulama kapsamında Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin karşılaşmaları yer almayacak.

ŞAHİN: 'YENİ UYGULAMAYLA VATANDAŞLARIN YOLCULUK SÜRELERİ DAHA VERİMLİ HALE GELECEK'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projenin Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'İlklerin ve enlerin şehri Gaziantep'te yeni bir ilki daha başlatıyoruz. Gerçekten heyecan verici bir proje. Çünkü zamanın ruhu bu' dedi.

Yeni uygulamanın vatandaşların yolculuk sürelerini daha verimli geçirmesine katkı sağlayacağını aktaran Şahin, 'Otobüsün içerisinde ulaşılabilirlik, güven, farkındalık ve hizmet kalitesi var. Vatandaşlarımız yolculuklarını kaliteli içeriklerle değerlendirecek' diye konuştu.

'BU ÇALIŞMA DİĞER 80 İLE ÖRNEK OLACAK'

Gaziantep'in öncü şehir kimliğine dikkat çeken Şahin, 'Bu çalışma diğer 80 ile örnek olacak. Ben inanıyorum ki yarın diğer şehirlerden de talep gelecek. Çünkü öncü şehir Gaziantep bunu başarıyorsa doğru modeli kurmuştur' diye konuştu.