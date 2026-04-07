Nilüfer Belediyesi, Türkiye ve Almanya'dan yerel yönetim temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarını 'Şehrini Tasarla' başlığı altında gerçekleşen forumda ağırladı. Program kapsamında gençlik çalışmaları ve yerel demokrasi odağında iş birlikleri güçlendirildi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Gençlik Köprüsü Türkiye-Almanya (DTJB) ve Bir Bulut Olsam Derneği ortaklığıyla düzenlenen 'Şehrini Tasarla' başlıklı forum, yoğun katılımlı oturumların ardından tamamlandı. Türkiye ve Almanya'nın farklı kentlerinden gelen uzmanlar, dört gün süren etkinlik boyunca gençlerin yerel demokrasiye katılımını artırmak ve iki ülke arasındaki yerel yönetim ağlarını geliştirmek amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panel ve çalıştaylarda, Türk-Alman gençlik değişimlerinin önündeki bürokratik engellerin aşılması ve dezavantajlı grupların sürece dahil edilmesi gibi konular ele alındı. Katılımcılar; kentsel süreçlerde gençlerin rolü ve sürdürülebilir mezun ağları üzerine birçok konuda çözüm önerileri geliştirdi. Heyetler ayrıca Bursa'nın tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret etti.

​DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTILAR

​Forum, Türkiye ve Almanya'dan gelen farklı kardeş kent temsilcilerine ev sahipliği yaptı. Aralarında İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Mersin Nevşehir, Aydın ve Yalova'daki belediyeler; Frankfurt, Bremen, Berlin ve Nürnberg Alman şehirleriyle yürüttükleri projeleri ve ortaklık deneyimlerini paylaşarak gelecek dönem vizyonlarını belirlediler.