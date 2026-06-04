İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliğiyle farkındalık yaratacak bir etkinlik gerçekleştirdi. Piri Reis Parkı'ndadüzenlenen çevre temizliğinde gönüllülerin topladığı atıklarlageri dönüşüm, sıfır atık ve çevre bilinci konularına dikkat çekildi.

İSTANBUL (İGFA) - Çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak, geri dönüşüm ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamındaPiri Reis Parkı'ndaçevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi. Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte gönüllüler, çevreye atılan çöpleri toplayarak temiz bir çevre için örnek bir çalışmaya imza attı.

Etkinlik hakkında bilgi veren Beylikdüzü Belediyesi Çevre Yönetim Şefi Mine Büyük Pelit, özellikle Piri Reis Parkı çevresinde piknik sonrası bırakılan atıkların çevre kirliliğine neden olduğunu vurgulayarak, 'Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikte katılımcılar sahildeki çöpleri temizledi. Topladığımız atıkları bir alanda biriktirerek çevreye bırakılan atık miktarını gözler önüne sermek istedik. Amacımız vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak ve çöplerin yere değil, çöp konteynerlerine atılması gerektiğini hatırlatmak' dedi. Yeşil alanların ve kıyı bölgelerinin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Pelit, çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.