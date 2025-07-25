İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) ev sahipliğinde Ege İhracatçı Birlikleri'nin katkıları ve Mobilya Dernekleri Federasyonu'nun (MOSFED) organizasyonu ile düzenlenen Mobilya Sektör Buluşmaları’na katıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Mobilya Sektör Buluşmaları”na katıldı. Tugay, mobilya sektörünün büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek “Bunu en iyi şekilde değerlendirmek için hepimize görev düşüyor. Markalaşmaya, tasarıma, pazarlamaya daha fazla emek harcamalıyız. Belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sektörün geleceği için şehir olarak bir bütün olmalıyız” dedi.

Programda mobilya sektörünü doğrudan etkileyen ve sektörün geleceğine yön veren tasarım, yeşil ekonomi, markalaşma ve ihracat gibi başlıklarda değerlendirmeler yapıldı.

“BU TÜR BULUŞMALARI ÖNEMSİYORUM”

Mobilya sektörünün geleceğinin ele alındığı toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Hepimiz mutlaka şehrimizin, ülkemizin kalkınması için çalışmalıyız. Bu tür buluşmaları önemsiyorum. Özellikle son yıllarda ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik gerileme, hemen her sektörde üretimin düşmesi, iş yerlerinin kapanması, işsizliğin artması gibi konular çok can yakıyor. Sektöre dair beni en fazla markalaşma ve pazarlama konuları üzüyor. Bu konularda İzmir’in istenilenin gerisinde olduğuna dair rahatsızlık var” dedi.

“BİZE İNANMANIZ YETERLİ”

Ülkemizde hemen hemen her sektörde tasarım, markalaşma ve pazarlama sorunu olduğunu belirten Tugay, “Mobilya köklü bir geçmişe sahip sektörlerden. Büyük bir potansiyeli olduğu ortada. Bunu değerlendirmek için hepimize görevler düşüyor. Markalaşmaya, tasarıma, pazarlamaya daha fazla emek harcamalıyız. Bu alanlarda insan kaynağı sağlamalıyız. Buralarda belediye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Şehir olarak bir bütün olmak durumundayız. Bazı şeyleri siyasetin dışına taşımak zorundayız. Zaman ayrışma değil, birlikte hareket etme zamanı. Biz üzerimize düşeni herkese saygı duyarak yapmaya hazırız. Bu yolda bize güvenmeniz, inanmanız yeterli” diye konuştu.

“DAHA KARARLI ADIMLAR ATMALIYIZ”

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise Türkiye ve İzmir için stratejik bir alan olan mobilya sektörünü tüm yönleriyle değerlendirmek ve geleceğine birlikte yön vermek istediklerini söyledi. Özgener, “Bugün ülkemiz, mobilya sektöründe küresel ölçekte söz sahibi ülkeler arasında yer alıyor. Bu önemli başarı, kaliteli üretim gücümüz, pazarlardaki değişen ihtiyaçlara hızla uyum sağlayabilmemiz, pazar çeşitlendirmesi konusundaki stratejik yaklaşımımız ve tasarım alanındaki yetkinliğimiz sayesinde mümkün oldu. Ülkemizin ve kentimizin sektördeki güçlü konumunu koruyabilmesi ve daha ileri taşıyabilmesi için ihracat odaklı planlamalarını yenilemesi ve daha kararlı adımlar atması gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

“DÜNYANIN İLK 10 ÜLKESİ ARASINA GİRDİ”

Türkiye Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Ahmet Güleç de yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu sektörün diğer sektörlerden farkı, sürekli ihracatla büyüyerek, dünyada bir Türkiye mobilyası algısı oluşturması. Türkiye mobilya sektörü aslında küçük atölyelerle başlayıp, dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girdi. Bu sektör tamamen girişimcilik hikayesi.”

“Tasarım ve markalaşma önemli”

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle de tasarım ve markalaşmanın önemine değinerek, “Birlik olarak ülkemizin en kapsamlı ve en ses getiren tasarım yarışmasını düzenliyoruz. Ezber bozan bir tasarım yarışması. Tasarımcıyı sanayici ile buluşturuyoruz. Ege Mobilya Birliği olarak sektörel ticaret heyetleri yapıyoruz. Üniversitelerle iş birliğine önem veriyoruz” dedi.