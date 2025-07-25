Talas Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kar Tanesi Gelinlik Evi, kısa sürede büyük ilgi gördü. Açıldığı günden bu yana 35 gelin adayı, cüzi miktardaki kiralama ücreti karşılığında buradan faydalanarak en mutlu günlerine hazırlanmanın heyecanını yaşadı.

KAYSERİ (İGFA) - İhtiyaç sahibi genç kızların hayallerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla kurulan Kar Tanesi Gelinlik Evi, hem gelinlik hem de bindallı seçenekleriyle hizmet veriyor. 500 farklı modelin yer aldığı koleksiyon, her zevke ve bedene uygun seçenekleriyle göz dolduruyor. Kayseri Talas Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bu özel mekân, gelin adaylarının bütçelerini zorlamadan, gönüllerince seçim yapabilecekleri zengin bir kıyafet yelpazesi sunuyor.

Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi Özustaoğlu Camii doğusunda hizmet veren Kar Tanesi Gelinlik Evi, ulaşımı kolay bir konumda yer alırken, şıklığı ve zarafeti bir arada sunan modelleriyle dikkat çekiyor.

2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte, aile kurumunu güçlendirmeye yönelik projelere özel önem veren Talas Belediyesi, Kar Tanesi Gelinlik Evi ile genç çiftlerin mutluluğuna da doğrudan katkı sunuyor. Bu hizmet, yalnızca ekonomik bir destek değil, aynı zamanda aile olma yolunda atılan ilk adımlara verilen güçlü bir manevi destek olma özelliği taşıyor.

SADECE KIYAFET DEĞİL DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, şunları söyledi:

“Kar Tanesi Gelinlik Evi, sadece bir kıyafet hizmeti değil aynı zamanda bir umut, bir dayanışma örneği. Hayatlarının en özel gününe hazırlanan kızlarımızın yanlarında olmayı görev biliyoruz. Belediyecilik bizim için sadece altyapı ve üstyapı hizmetleri değil, aynı zamanda insanın mutluluğuna dokunmaktır. 2025’in Aile Yılı olması vesilesiyle, bu hizmetimizi daha da anlamlı buluyoruz. Gelinlik ve bindallı gibi özel giysiler artık erişilebilir hale geldi.”

Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler gelirken, Kar Tanesi Gelinlik Evi’ndeki görevliler de gelin adaylarına giyimden küçük tadilatlara kadar pek çok konuda ücretsiz hizmet veriyor.