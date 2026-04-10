İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda düzenlenmesi planlanan etkinlik, binaya yönelik el koyma girişimleri nedeniyle açık alana taşındı. Programda hem eğitimler hem de dayanışma mesajları öne çıktı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası tarafından düzenlenen 'Bahar Buluşması', tarihi binaya yönelik el koyma girişimleri nedeniyle açık havada gerçekleştirildi.

Etkinlikte kursiyerler ve istihdam edilen kadınlar başarı hikâyelerini paylaşırken, yeni mezunlar belgelerini bina dışında düzenlenen törende aldı. Programa katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, tüm zorluklara rağmen Meslek Fabrikası'nda üretim ve eğitimin devam ettiğini vurguladı. Yıldır, 'Her türlü engele rağmen Meslek Fabrikası'na bahar geldi' diyerek, yürütülen çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.

Yıldır, tarihi binaya yönelik el koyma girişimlerinin hukuka aykırı olduğunu savunarak, 'İzmir halkının mülkü yeniden İzmir halkına iade edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz' dedi. Meslek Fabrikası'nın yalnızca bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda bir 'umut fabrikası' olduğunu dile getiren Yıldır, bugüne kadar binlerce kişiye meslek kazandırıldığını hatırlattı.

Etkinlikte yıl boyunca üretilen çalışmaların yer aldığı bir açık hava sergisi kurulurken, 'Özene Bezene Büyütüyoruz' projesine katılan kadınlar açık alanda kurulan atölyelerde üretim yaptı. Program boyunca eğitimin mekânla sınırlı olmadığı mesajı verildi.

Yeni bir uygulamayı da duyuran Yıldır, Meslek Fabrikası'nın İzmir genelindeki 28 kurs merkezinin aynı zamanda istihdam başvuru noktası olarak hizmet vereceğini açıkladı. Bu sayede iş arayan vatandaşların doğrudan bu merkezler üzerinden başvuru yapabileceği belirtildi.

Etkinlikte söz alan kursiyerler de Meslek Fabrikası sayesinde hayatlarının değiştiğini ifade etti. Kendi atölyesini kuran katılımcılar, merkezin kapatılmaması çağrısında bulunurken, istihdama katılan kursiyerler aldıkları eğitimlerin kendilerine yeni bir başlangıç sunduğunu dile getirdi.

Program, dayanışma vurgusu, açık hava sergisi ve belge takdimiyle sona erdi.