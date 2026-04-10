Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde, üreticilerin bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik önemli bir eğitim programı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, meyve yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi artıracak gübreleme ve budama teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Alanında uzman teknik personeller tarafından verilen eğitimde, meyve ağaçlarında doğru gübreleme yöntemlerinin yanı sıra, ağaçların sağlıklı gelişimini destekleyen budama teknikleri detaylı şekilde ele alındı.

Üreticiler, teorik bilgilerin yanı sıra sahada yapılan uygulamalarla da doğru teknikleri yerinde görme fırsatı buldu.

Programa katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretimde bilinçli uygulamaların önemine dikkat çekti. Ayvalık, verimli ve kaliteli üretimin sürdürülebilir tarımın temelini oluşturduğunu vurgulayarak, bu tür eğitimlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Yoğun ilgi gören eğitim programı, üreticilerin sorularının yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi. Düzenlenen bu tür faaliyetlerin, bölge tarımına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.