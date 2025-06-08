İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Kurban Bayramı için oluşturduğu dayanışma köprüsüyle alınan et bağışları dağıtılmaya başladı.iZMİR (İGFA) - Kurban Bayramı’nda birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi kurban eti bağışı yapmak isteyen vatandaşlar için soğuk hava teslimat noktaları oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kentte belirlenen 13 noktadan teslim alınacak hayırlar için köprü görevi üstlendi. Hayırsever vatandaşlar, bağışlarını seyyar ya da sabit soğuk hava noktalarına teslim etmeye, Büyükşehir de bağışları ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı. Hane başı 2 kilo et dağıtılıyor. Bağışçılar, etleri 8 Haziran tarihine kadar bağış noktalarına teslim edebilecek.

TUTANAKLAR KARŞILIĞINDA TESLİM ALINIYOR

Tutanaklar karşılığında teslim alınan bağışlar, soğuk hava tesislerinde korunuyor. Veteriner hekimler tarafından kontrolleri yapılan etler kasaplar tarafından işleniyor. İşlenen etler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldıktan sonra hayırseverlere bilgi veriliyor. Şeffaflıkla yürüyen süreçle Büyükşehir Belediyesi, bayram bereketini tüm sofralara yayıyor.

“BAYRAMIN ÜÇÜNCÜ GÜNÜNE KADAR TESLİM EDİLEBİLİR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü’nde görevli psikolog Aslıhan Özgür, “Mezbahalar ve 7 noktadan toplanan etler Sosyal Yaşam Kampüsü’nde bulunan aşevine getiriliyor. İncelenen etleri işleyerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturuyoruz. Bayramın üçüncü gününe kadar bütün vatandaşlarımız et bağışını sürdürebilirler” dedi.

“DOĞRU YERE GİDECEĞİNDEN EMİNİZ”

Bağışçılardan Tufan Batumlu, “Sosyal medyada gördüm. Başkanımız Dr. Cemil Tugay ihtiyaç sahipleri için ilan etmiş. En doğru şekilde onlara gideceğine emin olduğumuz için böyle bir karar verdik. Eminiz de doğru yere gideceğinden. Çok mutluyuz, inşallah Allah kabul eder” dedi. Arzu Batumlu da, “Çok mutluyuz” diye konuştu.