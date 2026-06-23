İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve göreve gelir gelmez açılmasına öncülük ettiği Kent Lokantaları'nın yedincisi Konak Levent Mahallesi'nde açıldı. Yeni şubede, Bayraklı Yamanlar'da olduğu gibi dört çeşit yemek sadece 25 liradan halka sunuldu. İzmirliler projeden oldukça memnun.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ağırlaşan ekonomik koşullar karşısında yurttaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Kent Lokantaları'nın yedinci şubesi, Konak Levent Mahallesi'nde kapılarını açtı.

Kent Lokantaları'nda dört çeşit yemekten oluşan menü 50 lira iken, Konak'ın Toros bölgesinde yer alan lokantada, Yamanlar şubesinde olduğu gibi menüler 25 liradan satışa sunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza Turizm AŞ İşletmeler Müdürlüğü'nde görev yapan Pınar Salman, Kent Lokantaları'nın her geçen gün daha fazla İzmirliye ulaştığını belirterek, 'Amacımız bütün İzmirlilere ulaşmaktı ve bu hedef doğrultusunda hizmet ağımızı genişletiyoruz. Bugün Konak Levent Mahallesi'nde yedinci şubemizi açtık. Burada da Yamanlar şubemizde olduğu gibi dört çeşit yemeği 25 liradan sunacağız. Vatandaşlarımız lokantalarımızdan çok memnun. Yeni şubelerimizi belirlerken ihtiyaç duyulan bölgeleri tercih ediyor, aynı zamanda o bölgede benzer işletmelerin bulunmamasına ve esnafın olumsuz etkilenmemesine özen gösteriyoruz. Özel günlerde ve bayramlarda ücretsiz yemek hizmeti de veriyoruz. Askıda Yemek uygulamamızla ise dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu proje, Başkanımızın seçim vaatlerinden biriydi. Göreve geldiği günden bu yana şube sayımızı hızla artırdık ve bugün yedinci şubemizi hizmete açtık. Konak Levent Mahallesi'ndeki lokantamız günlük 300 kişilik yemek kapasitesine sahip olacak' dedi.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE YEMEK SUNULDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza Gıda Turizm AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Kent Lokantaları, hafta içi her gün saat 11.30'dan itibaren dar gelirli yurttaşlara ekonomik, sağlıklı ve lezzetli yemek imkânı sağlıyor. Yemekler merkez mutfakta hazırlanırken, tüm üretim süreçleri gıda mühendislerinin kontrol ve denetiminden geçiriliyor.

Hâlihazırda Konak-Kemeraltı, Karabağlar, Çiğli, Bayraklı Yamanlar, Menemen ve Aliağa'da hizmet veren Kent Lokantaları'nda bugüne kadar 1 milyon porsiyonun üzerinde yemek satışı gerçekleştirildi. Ayrıca 'Askıda Yemek' uygulamasıyla dayanışma kültürü de güçlendiriliyor.

Kent Lokantaları'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ödemiş Bademli'de ürettiği doğal kaynak suyu Bademsu ile Çiğli Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen Halk Ekmek de vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.