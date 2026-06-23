İzmit Belediyesi Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, Doç. Kenan Serhat İnce şefliğinde sahne aldığı konserde Anadolu'nun dört bir yanından türküleri seslendirerek dinleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sanat Akademisi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, Doç. Kenan Serhat İnce şefliğinde gerçekleştirdiği konserle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Anadolu'nun farklı yörelerinden seçilen birbirinden değerli türkülerin seslendirildiği konser, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Konser boyunca geniş bir repertuvar seslendiren genç koristler, performanslarıyla dinleyicilere adeta türkü yolculuğu yaşattı. Türk halk müziğinin kültürel zenginliğini yansıtan eserler, salondaki izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Aylar süren çalışmaların ardından sahneye çıkan koro üyeleri, sergiledikleri başarılı performansla alkış topladı. Türk halk müziğinin birleştirici ve gönüllere dokunan gücünün hissedildiği gecede, izleyiciler zaman zaman türkülere eşlik ederek konser coşkusuna ortak oldu.

Programın sonunda İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Vildan Bacıoğlu Taşkan sahneye çıkarak, gecenin hazırlanmasında emeği bulunan koro şefi Doç. Kenan Serhat İnce'ye çiçek takdim etti. Taşkan, sanatın ve kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunan tüm koro üyeleri ile eğitmenlere teşekkür etti. İzmit Belediyesinin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen konser, izleyicilerin yoğun alkışları ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.