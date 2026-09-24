Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde yeni dönem kayıtları devam ediyor. 4-12 yaş arasındaki çocuklara yönelik eğitimlerin verildiği ÇKSM'lerde kurslar 28 Eylül'de başlayacak.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukların bilişsel, sosyal ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa genelinde bulunan 20 Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde (ÇKSM) yeni dönem kayıtları devam ediyor. Kurslar, 28 Eylül itibarıyla başlayacak. Yeni dönemde ÇKSM'lerde eğitim almak isteyen çocukların kayıt işlemleri, merkezlere yüz yüze başvuru yoluyla yapılabilecek. Kayıt işlemleri ayrıca cksm.manisa.bel.tr internet adresi üzerinden online olarak da gerçekleştirilebilecek.

Merkezlerde dans ve enstrüman eğitimleri gibi çeşitli sanatsal faaliyetler de gerçekleştiriliyor. Çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine, farklı alanlarda kendilerini keşfetmelerine ve sanatsal yönlerini ortaya çıkarmalarına yönelik çalışmalar uzman eğitmenler tarafından yürütülüyor. Çocukların gelişim alanlarına yönelik hazırlanan eğitim programlarında dil eğitimlerinin yanı sıra matematik ve Türkçe gibi derslere de yer veriliyor. Spor faaliyetleriyle çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlanırken, farklı sanat etkinlikleriyle de yaratıcılıklarının desteklenmesi amaçlanıyor