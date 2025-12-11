İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Planlama Ajansı tarafından geliştirilen Kent Denetçileri Programı'nın 1 aylık saha çalışmaları sonunda kayda değer veriler elde edildi. Kordon, Kültürpark, Hasanağa Bahçesi, İnciraltı Kent Ormanı ve Bostanlı olmak üzere 5 pilot bölgede, öne çıkan bazı sorunlar da kayıt altına alındı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir Planlama Ajansı (İZPA) öncülüğünde kentte yerel yönetişim anlayışını güçlendirmek amacıyla başlatılan 'Kent Denetçileri' uygulaması kapsamında denetçiler sahaya indi.

Konak, Karşıyaka, Balçova ve Buca'da beş pilot bölgede çevre kirliliği, kentsel hijyen, yeşil alanların korunması gibi kritik konularda saha tespitleri yapıldı. Eğitimlerini tamamlayan kent denetçileri, bir ay süresince Kordon, Kültürpark, Hasanağa Bahçesi, İnciraltı Kent Ormanı ve Bostanlı'da sistematik saha çalışması gerçekleştirdi. Haftada dört gün çalışan ekip, projeye özel ekipmanlar, vücut kameraları ve koordinasyon grupları kullanarak sorunlarla ilgili gerçek zamanlı kentsel veriler üretti.

SORUNLAR VE GELİŞMELER TESPİT EDİLDİ

Saha çalışmaları boyunca 296 gözlem kaydedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliği kapsamında 105, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 108 kayıt yapılırken, vatandaşlar tarafından 33 çözüm önerisi üretildi. Alan kullanımına ilişkin tespitlere dair ise 50 değerlendirmede bulunuldu. Her gözlem; fotoğraflar, videolar, coğrafi konum ve ayrıntılı açıklamalar içerirken, bu durum belediye ekiplerinin doğru sınıflandırma ve takip yapmasını sağladı. Öne çıkan bulgular ise işgaller, temizlik, yönlendirme eksiklikleri oldu. Pilot çalışma öne çıkan bazı sorunların tespitinin yanı sıra kentteki olumlu gelişmelerin de kayıt altına alınmasını sağladı. Yeşil alan bakımının iyileştirilmesi, çocuk oyun alanlarının güçlendirilmesi, Kültürpark girişlerinin yenilenmesi ve kamusal mekân altyapısına yönelik düzenlemeler bu gelişmeler arasında yer aldı.

Yurttaş Akademisi İzmir: Kent Denetçileri Programı'na katılım için yapılan açık çağrı sonucunda, 2 bin 911 İzmirli başvuruda bulundu. Noter tarafından yönetilen kura sürecinin ardından telefon ile yapılan davetler ve mülakatlarla 17 kent denetçisi belirlendi. Programa seçilen katılımcılar; bilimsel okuryazarlık, katılımcı denetim, etik veri uygulamaları, iletişim, Belediye Yönetmelikleri ve Yasakları ile İhlaller Kanunu dâhil olmak üzere çeşitli başlıklar ve temel yasal çerçeveler hakkında kapsamlı teorik ve pratik eğitim aldı. Eğitim, katılımcıların belediye hizmetlerini desteklemek için sistematik, karşılaştırılabilir ve politika odaklı veriler üretmeye hazır hale gelmesini sağladı.

BİRLİKTE ÇALIŞMA, İYİ YÖNETİŞİMİN TEMEL UNSURU

Programa katılan Kent Denetçileri, hem eğitim sürecinin hem de saha çalışmalarının kent yönetimine önemli katkılar sunduğunu belirterek deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar, İzmir'in sorunlarını sahada gözlemleyerek çözüm süreçlerine doğrudan katkı sunmanın değerli olduğunu, vatandaş ile belediyenin birlikte çalışmasının iyi yönetişimin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Eğitimler sayesinde empati, iletişimde doğru ton kullanımı, şeffaflık ve farklı açılardan bakabilme becerilerinin güçlendiğini ifade eden denetçiler; belediye hizmetlerindeki aksaklıkları objektif bir bakış açısıyla değerlendirmeyi öğrendiklerini, programın kendileri için hem umut hem de kentlerine katkı sunma fırsatı yarattığını dile getirdi.