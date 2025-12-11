İlçedeki ulaşım ağını akıcı, konforlu ve güvenli hale getirmek için çalışan Kayseri Melikgazi Belediyesi, Hisarcık Mahallesi'nde sıcak asfalt ve yol yapım çalışmalarını tamamladı.

KAYSERİ (İGFA) - İlçede çalışmalara hız kesmeden, mevsim koşullarını da göz önünde bulundurarak devam ettiklerini hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'İlçemizin güzelleşmesi ve yaşam kalitesinin artması adına ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada çalışıyor. Melikgazi'de neredeyse her bölgede çalışmalarımız var. Ekiplerimiz, ihtiyaç olan noktalarda yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Şehrimizde kar yağışı etkili olmadan yollarımızdaki asfalt serimini tamamlamaya çalışıyoruz.

Özellikle altyapısı biten yerlerde ise yol açma ve sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Yeni yaptığımız yollarımız ile vatandaşlarımıza kolay ve güvenli ulaşım imkânı sunuyoruz. Yeni çalışmalarımız kapsamında Hisarcık Mahallemizde asfalt yol çalışması yaptık. Hilal Caddesi, Ahmet Köprü Sokak, Tekin 1 Sokak, Yıldız 1 Sokak arasındaki bağlantı yolunda çalışma yaptık. Toplamda 1,5 kilometre uzunluğunda olan yollarımıza 2250 ton asfalt kullandık. Çalışma yapılan yerlerde KASKİ kanal hatları çekildi. Kaldırım ve alt yapı eksikleri kontrol edildi. Melikgazi'mizi yaşam standartlarının yükselmesine katkı sunma hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin Melikgazi'mize hayırlı olmasını dilerim.' dedi.