İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka ve Çiğli'de yağış nedeniyle yaşanan sel ve taşkın riskine karşı 410 milyon liralık kapsamlı bir altyapı yatırımını hayata geçiriyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde başlattığı altyapı ayrıştırma projesiyle yağmur suyu ve atık suyu ayrı sistemlere yönlendirerek hem kent yaşamını güvence altına alıyor hem de İzmir Körfezi'nin korunmasına katkı sağlıyor.

Karşıyaka ve Çiğli'nin farklı mahallelerinde yürütülen ve özellikle birleşik sistemli altyapının bulunduğu bölgelerde yoğunlaşan 42 kilometrelik ayrıştırma projesi kapsamında, mevcut kanalizasyon hatları yenilenirken yeni yağmur suyu hatları imal ediliyor. 410 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen projenin 2027 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

SEL VE TAŞKIN SORUNLARI SON BULUYOR

Bölgedeki nüfus artışıyla birlikte artan altyapı ihtiyacı gözetilerek yenilenecek kanalizasyon hatları sayesinde evsel atık suların atık su arıtma tesislerine güvenli biçimde ulaşması sağlanacak. Karşıyaka ve Çiğli'nin farklı noktalarında inşa edilecek yağmur suyu ayrıştırma hatlarıyla, yağmur sularının birikmeden doğrudan İzmir Körfezi'ne iletilmesi mümkün olacak. Aşırı hava olaylarına bağlı sel ve taşkın risklerini ortadan kaldırmayı hedefleyen proje, birleşik sistemli altyapının atık su arıtma tesisleri üzerinde oluşturduğu yükü azaltarak İzmir Körfezi'nin temizliğine de önemli katkı sunacak.

YAĞMUR SUYU IZGARALARININ BAKIM ONARIMI DA YAPILIYOR

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılının kasım ayında başlatılan ayrıştırma projesi kapsamında, bölgede trafik yükü altında kırılan ve tahrip olan yağmur suyu ızgaralarının bakım ve onarımı da gerçekleştiriliyor. Araç ve yaya trafiğinin güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar, İZSU ekiplerinin yoğun mesaisiyle Karşıyaka ve Çiğli'nin farklı noktalarında aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Karşıyaka ilçesi Girne Caddesi'nde yürütülen yağmur suyu ızgara imalatı çalışmaları tamamlandı.