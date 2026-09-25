İzmir Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının kuruluşunun 312'nci, belediyeye devredilmesinin ise 103'üncü yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, itfaiye hizmetlerinin belediyeye devredilmesinin 103'üncü yılı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Törende İzmir İtfaiyesi'nin tarihsel mirasının önemli bir parçası olan tulumbacılar da canlandırıldı.

Başkan Tugay, konuşmasında itfaiyecilerin 146 yıllık geçmişine dikkat çekerek, 'İzmir yanarken onlar görevlerinin başındaydı. Bugün onların mirasını devralan ama daha yüksek sorumlulukla, daha iyi donanımla şehrin üzerinde gözleri olan sizlersiniz' dedi.

'MESLEĞİNİZDE BİR KAÇ DAKİKA BAZEN BİR İNSANIN HAYATINA DENK GELİYOR'

Son yıllarda çok büyük yangınlar çıktığını anımsatan Başkan Dr. Cemil Tugay, şunları söyledi: 'Günlerce, bazen haftalarca alevlerle mücadele etti kahraman itfaiyecilerimiz. Yoruldunuz, yeniden ayağa kalktınız. Bazen bir insanı, bazen bir evi, bazen bir ağacı, bazen de bir hayvanı kurtarabilmek için elinizden geleni yaptınız. Ne zaman size ihtiyaç olsa bunu yapmaya devam edeceğinizi hepimiz biliyoruz. O nedenle İzmir size güveniyor. Bir evde yangın çıktığında, bir ormanda alevler yükseldiğinde ya da bir kaza yaşandığında insanların gözü hemen itfaiyecileri arar. Hayatlarında belki hiç görmedikleri bir insana canlarını gözü kapalı emanet ederler. O insanlar sizlersiniz. Mesleğinizde birkaç dakika, bazen bir insanın hayatına denk geliyor.'

2026'NIN İLK 7 AYINDA İZMİR GENELİNDE 8 BİN 678 YANGINA MÜDAHALE

İtfaiyeciliğin can ve mal kurtarma açısından büyük önem taşıdığına değinen Başkan Tugay, 'Bir kapıyı zamanında açmanız, bir cana zamanında ulaşmanız, alevlerin önünü birkaç dakika önce kesmeniz her şeyi değiştiriyor. Bazen yaptığınız işin büyüklüğünü rakamlarla anlatmaya çalışıyoruz. 2026'nın ilk 7 ayında İzmir genelinde 8 bin 678 yangına müdahale ettiniz. Aynı dönemde 3 bin 945 insanın ve 3 bin 393 hayvanın kurtarılmasını sağladınız. Bunlar sadece rakam değildir. Evine dönen insanlardır. Bir annenin çocuğuna, bir çocuğun ailesine, bir babanın yuvasına kavuşmasıdır. Alevlerin arasından çıkardığınız her bir can, bir hayatın kurtarılmasıdır' diye konuştu.