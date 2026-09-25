Gebze Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen Trabzon Günleri, yoğun katılımla başladı. 27 Eylül'e kadar sürecek etkinlikte Trabzon kültürü, yöresel lezzetler ve Karadeniz ezgileri Gebzelilerle buluşacak.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - Gebze'de Trabzon rüzgarı esmeye başladı.

Gebze Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen Trabzon Günleri, Tatlıkuyu Kapalı Pazar Alanı karşısında düzenlenen açılış programıyla başladı. 27 Eylül'e kadar sürecek etkinlikte Trabzon'un köklü kültürü, yöresel ürünleri, lezzetleri ve Karadeniz müziği Gebzelilerle buluşuyor. Trabzon Günleri'nin açılışına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze Trabzonlular Derneği Başkanı Akif Bal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'BİZ GEBZE'DE BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Açılış programında konuşan AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, organizasyonun yoğun katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, etkinliğin kültürel birlikteliğe katkı sunduğunu ifade etti. Başkan Kaya, 'Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz, KBB Başkanvekilimiz Hasan Soba ve yönetimimizle birlikte; Gebze Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen 'Trabzon Günleri' Festivalinin açılışına katılım sağladık. Kültürümüzü yaşatan, hemşehrilik bağlarımızı güçlendiren ve farklı yörelerimizin zenginliklerini Gebze'mizde buluşturan STK'larımızı çok kıymetli buluyoruz. Horonuyla, ezgileriyle, yöresel lezzetleri ve köklü kültürüyle Karadeniz'in güzel şehri Trabzon'un gönül zenginliğini Gebze'mize taşıyan bu güzel organizasyonda emeği geçen Gebze Trabzonlular Derneği Başkanımız Akif Bal ve yönetimine teşekkür ediyorum. Biz; farklı şehirlerden aynı şehre gönül vermiş, ortak sevdamız Gebze'de büyük bir aileyiz. Trabzon Günleri'nin birlik, beraberlik ve kardeşliğimize vesile olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

27 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek festival boyunca Trabzon'un yöresel lezzetleri, ürünleri, müziği ve kültürel değerleri Gebzelilerle buluşacak.