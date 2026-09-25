Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Çayırova'nın altyapısını güçlendirmek ve bölgenin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Yaşamın kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülebilmesinde önemli rol oynayan altyapı yatırımları, Çayırova'nın farklı noktalarında devam ediyor. Bu kapsamda, Akse Mahallesi'nde kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Proje kapsamında Akse Mahallesi'nde 346 metre kanalizasyon ve 306 metre yağmur suyu hattı tamamlandı.

ÖZGÜRLÜK MAHALLESİ'NDE ALTYAPI GÜÇLENİYOR

Çayırova Özgürlük Mahallesi'nde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Özgürlük Mahallesi'nde proje kapsamında bugüne kadar 624 metre uzunluğunda içme suyu, 1.011 metre kanalizasyon ve 12 metre yağmur suyu hattı tamamlandı. Ayrıca 28 metre dere ıslahı gerçekleştirildi. Ayrıca 28 metre dere ıslahı gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Özgürlük Mahallesi'nde toplam 1.980 metre içme suyu, 3.425 metre kanalizasyon ve 22 metre yağmur suyu hattı yapılması planlanıyor.

Yürütülen bu çalışmalar kapsamında toplam 1.357 metre kanalizasyon, 624 metre içme suyu ve 318 metre yağmur suyu hattı ile 28 metre dere ıslahı tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Akse ve Özgürlük Mahalleleri'nin altyapısının daha güçlü ve modern hale getirilmesi, yağmur sularının daha sağlıklı şekilde tahliye edilmesi hedefleniyor.