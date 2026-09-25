Özel gereksinimli öğrencilerin katılımıyla yapılan incelemelerde, GTÜ yerleşkesindeki yapıların erişilebilirlik gereksinimlerini yüksek düzeyde karşıladığı belirlendi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü tarafından desteklenen '2025-A-101-14' numaralı 'Yapılı Çevrenin Engelli Bireylerin Gereksinimlerine Uygun İyileştirilmesine Yönelik Öneriler' başlıklı proje kapsamında, 'Engelsiz Yapılar' alan çalışması hayata geçirildi.

Gerçekleştirilen saha incelemesi, GTÜ Mimarlık Fakültesi N Blok ve GTÜ Merkez Kütüphanesi bünyesinde yürütüldü.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİYLE KATILIMCI İNCELEME

Proje yürütücülüğünü Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Güzelçoban Mayuk'un, araştırmacılığını yüksek lisans öğrencisi Damla Kırlak'ın üstlendiği ve Araş. Gör. Merve Özyürek'in katkı sunduğu çalışma; Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Gebze Özel Eğitim Meslek Okulu iş birliğinde yürütüldü.

Okul Müdür Yardımcısı Halil Aygün'ün koordinasyon desteğiyle gerçekleştirilen incelemelere, kısmi görme ve kısmi ortopedik engeli bulunan 7 lise öğrencisi ile öğrenci velileri katılım sağladı.

Çalışma; GTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ve Mimarlık Bölüm Başkanlığı başta olmak üzere, Kütüphane Daire Başkanlığı, Engelsiz GTÜ Birimi, Ulaştırma Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile koordinasyon içerisinde tamamlandı.

MEVCUT YAPILARIN ERİŞİLEBİLİRLİK SEVİYESİ YÜKSEK BULUNDU

Alan çalışması kapsamında özel gereksinimli öğrencilerin kampüs mekânlarını bizzat deneyimlemeleri sağlandı. Kullanıcı deneyimlerinden elde edilen verilerin mevcut engelli mevzuatı ve standartlarıyla karşılaştırılmasını hedefleyen araştırmada, Mimarlık Fakültesi N Blok ile Merkez Kütüphane yapılarının engelli bireylerin mekânsal gereksinimlerini oldukça yüksek düzeyde karşıladığı gözlemlendi.

Özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını güçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında; sürece katkı sunan GTÜ BAP Koordinatörlüğü'ne, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Özlem Oral Aydın'a, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cahide Aydın İpekçi'ye, üniversite birim yetkililerine, katılımcı öğrencilere ve ailelerine teşekkür edildi.