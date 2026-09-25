İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bölgesel İstihdam Ofisleri ile kariyer etkinlikleri, iş görüşmeleri, eğitim destekli programlar ve farklı istihdam modelleri aracılığıyla İstanbulluların uygun iş fırsatlarına erişimini desteklemeye devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - İş arayan vatandaşlar BİO aracılığıyla, niteliklerine ve kariyer hedeflerine uygun iş fırsatlarına ulaşabiliyor. İşverenler de ihtiyaç duydukları insan kaynağına BİO üzerinden erişebiliyor.

Toplu ve birebir mülakatlarla adayları farklı sektörlerdeki fırsatlarla buluşturan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Bölgesel İstihdam Ofisleri, istihdam süreçlerinde eşitlik, tarafsızlık, liyakat, gizlilik ve şeffaflık ilkelerini esas alıyor. Aday ile işin gereklilikleri doğrultusunda eşleştirme yapılırken, nihai işe alım kararı işverene bırakılıyor.

Bölgesel İstihdam Ofisleri tarafından İstanbul'un farklı ilçelerinde düzenlenen kariyer fuarları da iş arayan vatandaşlara çeşitli sektörlerden firmalarla doğrudan görüşme fırsatı sunuyor.

BİO, bu yıl 15 kariyer fuarı düzenleyerek iş arayanlarla işverenleri aynı platformda buluştururken, tamamen ücretsiz hizmetleriyle daha fazla İstanbullunun niteliklerine ve kariyer hedeflerine uygun iş fırsatlarına erişmesine destek olmayı sürdürüyor.