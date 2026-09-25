Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kent genelinde yağmur suyunun güvenli ve hızlı şekilde tahliye edilmesini sağlamak, yoğun yağışlarda yaşanabilecek su birikintilerinin önüne geçmek amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yaklaşık 15 milyon TL maliyetle yağmursuyu ızgara imalatları gerçekleştiriliyor.

ANTALYA (İGFA) - ASAT Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, yağış anında yüzeysel suyun daha hızlı şekilde altyapı sistemine alınması, su birikintilerinin azaltılması ve kent genelinde ulaşım güvenliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

KEPEZ'DE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI MURATPAŞA'DA DEVAM EDİYOR

Antalya kent merkezinde yağmur suyunun hızlı ve güvenli şekilde tahliye edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren ASAT Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yağmur suyu hatları ve altyapı imalatları gerçekleştirirken, mevcut sistemin kapasitesini artırmak için ilave tahliye noktaları da oluşturuyor.

Bu kapsamda Kepez ilçesi Ünsal, Kültür, Şafak ve Ahatlı mahallelerinde yağmur suyu ızgara imalatlarını tamamlayan ASAT ekipleri, Muratpaşa ilçesi Karaoğlan Caddesi ve Opera Kavşağı'nda ilave yağmur suyu ızgaralarının yapımına devam ediyor. Çalışmalarla yoğun yağışlarda oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçilmesi ve yağmur suyunun daha hızlı tahliye edilmesi hedefleniyor.

MAHALLEMİZ İÇİN ÇOK FAYDALI OLDU

Yapılan çalışmalarla yağmur sularının daha hızlı şekilde tahliye edileceğine dikkat çeken Kültür Mahallesi Muhtarı Hasan Yavaşlar; 'Mahallemizde 14 noktada yağmur suyu drenaj çalışması gerçekleştirildi.

Daha önce asfalt çalışmalarında kapanan bazı yağmur suyu giderlerini de tespit ederek yeniden açtırdık. Yapılan yeni yağmur suyu çalışmaları mahallemiz için çok faydalı oldu.

Önümüzdeki kış döneminde su birikintilerinin büyük ölçüde önüne geçileceğine inanıyorum. Mahallem adına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne, ASAT Genel Müdürlüğü'ne ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum.' dedi.