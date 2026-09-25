Sakarya'da Mithatpaşa'dan Adapazarı Gar Meydanı'na kadar tren hattını yerin altına alacak Ray Dönüşümü ve Yeşil Koridor Projesi'nde kazı aşamasına geçildi. OSM'nin arkasında bir bölüm, rayların yerin altına alınması için kazıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin merkezini ayıran tren geçitlerini ortadan kaldırarak yeşil bir koridor kazandıracak projede adım adım ilerliyor.

Süratle çalışmaların başladığı ray dönüşümünde şimdi ise kazı aşamasına geçildi ve Başkan Yusuf Alemdar, Ofis Sanat Merkezi'nin (OSM) arkasındaki çalışmayı bizzat yerinde inceledi.

Rayların yerin altına alınacağı 1,6 kilometrelik çalışmanın Sakarya için önemine dikkat çeken Alemdar, mevcut gelinen durumda demiryolu elektrik hattının katener sisteminin devre dışı bırakıldığını, direklerinin söküldüğünü ve ray sökümünde yüzde 70 seviyesine ulaşıldığını açıkladı. 1'inci ve 2'nci Geçit arasında kazı çalışmasına geçildiğini ifade eden Alemdar, buraya diyafram duvar ve zemin beton imalatı yapılacağını söyledi.

Başkan Alemdar, 'Mithatpaşa'dan Adapazarı Gar Meydanı'na kadar tren hattını yerin altına alacağımız Ray Dönüşümü ve Yeşil Koridor projemizde sahada devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Ofis Sanat Merkezi'mizin arkasındaki alanda devam eden hazırlık çalışmaları için ekiplerimizden bilgi aldık. Tren hattını yerin altına alıp hattın üst kısmına da yeşil alan, dinlenme alanları, yürüyüş yolları ve bisiklet yolları inşa ederek şehir merkezine yeşil bir koridor kazandıracağız. Sakarya'mıza hayırlı uğurlu olsun' dedi.

TRENİN TRAFİKLE İLİŞKİSİ KESİLİYOR

Bu proje bittiğinde tek hattan ilerleyen raylı ulaşımı iki hatta çıkarılacak ve Sakarya'nın merkezine yerin altından ulaşacak.

Geçit ihtiyacını ortadan kaldıracak proje şehir merkezinde iki yakayı birleştirirken vatandaşlara nefes alabilecekleri yeşil bir koridor kazandıracak.

Başkan Alemdar daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Kampüsü'nde devam eden projelerle ilgili detaylı bilgi aldı.