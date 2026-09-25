Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi tarafından Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyonu ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla başlatılan koordinasyon toplantıları tüm hızıyla devam ediyor.

BALIKESİR (İGFA) - Kent genelinde imar ve şehircilik alanında yürütülen iş ve işlemlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunların değerlendirilmesi, kurumlar arası uygulama birliğinin sağlanması ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması amacıyla, il genelinde üç farklı bölgede üç ayrı toplantı düzenlendi.

İlçe Belediyeleri Koordinasyon Toplantıları kapsamında toplantının gerçekleştirildiği bölgede ilçe belediyelerinin katılımıyla, ilgili bölgeye özgü imar ve şehircilik sorunları, ihtiyaçlar, talepler ve uygulamada karşılaşılan hususlar değerlendirilerek ortak çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

GÜÇLÜ KOORDİNASYON VE İŞ BİRLİĞİ SÜREÇLERİ ELE ALINDI

İmar ve şehircilik alanındaki uygulamaların değerlendirilmesi, ilçelerin ihtiyaç ve taleplerinin yerinde ele alınması ve kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıların ilki Gönen Belediyesi, ikincisi Dursunbey Belediyesi, üçüncüsü ise Burhaniye Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Farklı bölgelerde düzenlenen toplantılarda; imar planlama ve uygulama süreçleri, mevzuatın uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, kurumlar arasındaki görev ve sorumluluklara ilişkin hususlar ile ilçelerin kendi bölgelerine özgü ihtiyaç ve talepleri değerlendirildi.

Toplantılarda ayrıca uygulama süreçlerinde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.