İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmeti sunduğu Kent Lokantaları'nda bugüne kadar 700 bin porsiyon yemek dağıtıldı. Dört çeşit yemeğin 50 liradan sunulduğu lokantalar yoğun ilgi görüyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından artan hayat pahalılığına karşı yurttaşların sağlıklı ve ekonomik yemeğe erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kent Lokantaları, İzmirlilerden yoğun ilgi görüyor. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan proje kapsamında bugüne kadar 700 bin porsiyon yemek sunuldu.

Kemeraltı, Çiğli, Karabağlar, Menemen ve Aliağa'da hizmet veren Kent Lokantaları'nda hafta içi her gün dört çeşit yemek 50 liradan satışa sunuluyor.

Menüler, Grand Plaza AŞ bünyesindeki gıda mühendisleri tarafından hazırlanırken, lokantalarda günlük yaklaşık 2 bin kişilik yemek çıkarılıyor.

Beslenme değerleri gözetilerek hazırlanan menülerde ana yemek, çorba ve yardımcı ürünlerin yanı sıra Halk Ekmek ve Bademsu da yer alıyor.

Özellikle öğrenciler, çalışanlar ve emeklilerin yoğun olduğu bölgelerde Kent Lokantaları'nın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Öte yandan, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek imkânı sunan 'Askıda Yemek' uygulaması da dayanışmayı büyütüyor.

Son iki ayda yapılan 5 bin bağış sayesinde binlerce yurttaş sıcak yemeğe ulaştı.