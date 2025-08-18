İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Banliyö Sistemi’nde (İZBAN) görev yapan personelin greve gitmesi nedeniyle ulaşımda düzenleme yaptı. Yurttaşların toplu ulaşımda sıkıntı yaşamaması için güzergah boyunca yeni hatlar açılırken mevcut hatlardaki sefer sıklığı da artırıldı.İZMİR (İGFA) - Kamu çalışanlarının ülke genelindeki bir günlük iş bırakma eylemine TCDD personeli de katıldı. Grev dolayısıyla 18 Ağustos Pazartesi günü İZBAN seferleri durdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için otobüs hatlarının güzergahlarında ve çalışma programında düzenleme yaptı.

YENİ HATLAR OLUŞTURULDU

Kuzey aksında Aliağa, Biçerova ve Hatundere istasyonlarına olan ulaşım talebinin karşılanması amacı ile Aliağa Aktarma ile Egekent Aktarma Merkezi arasında sefer yapmak üzere 843 numaralı yeni otobüs hattı oluşturuldu. Güney aksında ise Torbalı (Tepeköy Aktarma Merkezi) ile Sarnıç Aktarma Merkezi arasında hizmet vermek üzere 773 numaralı yeni hat açıldı.

Gece saatlerinde sefer yapan 200 numaralı Mavişehir Aktarma-Havalimanı hattı gün içerisinde de hizmet verecek. Alsancak bölgesinde oluşabilecek yolcu yoğunluğunun önlenmesi amacıyla Lozan Meydanı ile Halkapınar Metro arasında yeni hat oluşturuldu.

EK SEFERLER DEVREDE

204 Bornova Metro-Havalimanı, 233 Esbaş Aktarma Merkezi – Konak, 484 Yeşilbağlar – Konak, 418 numaralı Şirinyer Aktarma Merkezi-Halkapınar Metro, 470 numaralı Tınaztepe-Lozan Meydanı, 515 Tınaztepe - EVKA3 Metro, 818 Esbaş Aktarma Merkezi - Şirinyer Aktarma Merkezi hatlarına ilave servisler tahsis edildi. İZBAN istasyonu bağlantılı hatlarda yolcu yoğunluğu azaldığı için bu hatlardaki araçların anlık olarak bölgede ihtiyaç duyulan diğer hatlara yönlendirildiği bildirildi. Hareket noktalarına bilgilendirme, aksaklıkların tespiti ve çözümü için personel görevlendirildi.