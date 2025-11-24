İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İZFAŞ, uluslararası fuarcılık alanındaki iş birliklerini güçlendirme hedefi kapsamında önemli bir adım daha atarak Yunanistan'ın köklü fuar kuruluşu TIF-HELEXPO ile fuarcılık alanında iş birliği anlaşması imzaladı.

İZMİR (İGFA) - İZFAŞ ile TIF-HELEXPO arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının ardından, taraflar. Selanik'te düzenlenen Philoxenia Turizm Fuarı'nda bir araya gelerek iş birliğinin detaylarını ele aldı.

TIF-HELEXPO Genel Müdürü Dr. Kyriakos Pozrikidis ile İZFAŞ Genel Müdür Yadımcısı Hüseyin Koca'nın da katıldığı görüşmelerde, iki kurum arasındaki iş birliğine dair çalışma başlıkları ele alındı. Anlaşma ile uluslararası fuarlar, konferanslar ve mesleki etkinlikler alanında ortak çalışmalar yürütülmesi amaçlanıyor.

İki kuruluş arasında bilgi birikiminin paylaşılması, yenilikçi fuarcılık uygulamalarının geliştirilmesi, her iki kurumun rekabet gücünü artıracak ortak tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi ve iki ülke arasında sektörler arası bağlantıların güçlendirilmesi, iş birliğinin temel unsurlarını oluşturuyor.

Ayrıca hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da kurum ve işletmelerle ortak toplantıların düzenlenmesi, ortak kalkınma girişimlerinin teşvik edilmesi de anlaşmanın kapsamında yer alıyor. Anlaşma doğrultusunda, TIF-HELEXPO, 3-5 Aralık 2025 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek Turizm Ticaret Uluslararası Fuar ve Kongresi'ne katılarak Selanik başta olmak üzere Yunanistan'daki çeşitli destinasyonları temsil edecek. Böylece iki ülke arasında turizm ve fuarcılık alanındaki bağların da güçlendirilmesi hedefleniyor.

İZFAŞ'IN KÜRESEL FUARCILIK AĞINDA YENİ ADIM

Katıldığı uluslararası fuarlar ve etkinlikler ile yurt dışındaki fuarlarda gerçekleştirdiği milli katılım organizasyonları sayesinde küresel fuarcılık ağını sürekli genişleten İZFAŞ, yeni iş birlikleriyle sektörlere yeni fırsatlar sunmayı sürdürüyor.