İzmir Büyükşehir Belediyesi, görme engelli yolcular için geliştirilen ödüllü 'Duraktayım' uygulamasını tekerlekli sandalye kullanıcılarının da güvenle yararlanabileceği şekilde güncelledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, görme engelli yolcuların güvenli toplu taşıma deneyimi yaşamasını sağlayan 'Duraktayım' uygulamasını tekerlekli sandalye kullanıcılarını kapsayacak şekilde genişletti. Uygulamanın yeni özelliği, Başkan Dr. Cemil Tugay tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde duyurulmuştu ve hayata geçirildi.

Yeni güncelleme ile ESHOT şoförleri, durakta tekerlekli sandalyeli bir yolcunun beklediğini önceden görerek aracı rampanın güvenli şekilde açılabileceği konuma yanaştırabiliyor. Bu sayede tekerlekli sandalye kullanıcıları, toplu taşıma araçlarına güvenle binebilecek.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Tekerlekli sandalyeli yolcular, ESHOT Mobil uygulaması üzerinden durakta beklediklerine dair bildirim gönderiyor. Bu bildirim doğrudan şoförün ekranına yansıyor ve şoför, durağa yaklaşmadan önce aracını rampanın uygun şekilde açılabileceği konuma getiriyor. Uygulama, daha önce görme engelli kullanıcılar için sesli komut ve dış anons sistemi desteği sunuyordu. Güncelleme sayesinde tekerlekli sandalye kullanıcıları da artık aynı teknolojik altyapıdan faydalanabiliyor.

ESHOT Genel Müdürlüğü, iOS ve Android marketlerden ücretsiz olarak erişilebilen uygulamanın, engelli yolcuların toplu taşıma deneyimini güvenli ve erişilebilir kılmayı hedeflediğini duyurdu. Başkan Tugay, yapılan güncellemeyle İzmir'de toplu taşımada engelli vatandaşların ihtiyaçlarının kapsamlı şekilde karşılandığını belirterek, 'Her vatandaşımızın ulaşımı güvenli ve erişilebilir olmalı' dedi.