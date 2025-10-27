İzmir Büyükşehir Belediyesi birimleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dragon Tekne Yarışması heyecan dolu anlara sahne oldu. 28 takımın katıldığı yarışmanın galibi Zabıta Dairesi Başkanlığı oldu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dragon Tekne Yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Belediye çatısı altındaki birimlerin İzmir Körfezi'nde kürek çektiği yarış, izleyenlere de heyecanlı anlar yaşattı. 28 takımın katıldığı yarış, kıyasıya rekabetin yanı sıra centilmenlik ruhunun da en güzel örneklerine sahne oldu. Balçova İnciraltı sahilinde yerini alan takımlar 250 metrelik parkurda, kazanmak için kürek çekti.

Yarışmanın galibi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın 'Mavi Hat' takımı oldu. İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 'Yangına Kürek Çek' isimli takımı ikincilik elde etti. ESHOT Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı'nın 'Ufuğa Kürek Çekenler' isimli takımı ise yarışmayı üçüncü sırada tamamladı. Yarışmada dereceye girenlere kupalarını İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin ile İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, İzmir Büyükşehir Belediyesi personelinin birlik ve beraberlik içerisinde, yoğun, özverili şekilde çalıştığını belirterek, 'Hafta sonu spor etkinliği ile personelimiz keyifli bir gün geçirdi. Tüm katılımcılar centilmence, sporun ruhuna uygun şekilde yarıştı. Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesinden biri olmaktan bir kez daha gurur duydum. Zabıta Dairesi Başkanlığımız bu yıl birinciliği yakaladı. Onları çok tebrik ediyorum' dedi.

'YARIŞMA RUHUNU HEP BİRLİKTE YAŞADIK'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin ise 'Bu etkinlikte daire başkanlıklarımız bünyesindeki çalışanlar bir araya geldi. Sporun doğasında olan o yarışma ruhunu hep birlikte yaşıyoruz. Yoğun bir ilgi var. Kurum çalışanlarının bir araya gelmesi bizi çok mutlu ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Dr. Cemil Tugay, belediye çalışanlarının sağlıklı olmaları ve bir araya gelmelerini çok önemsiyor. Katılımdan çok memnunuz. Dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum' diye konuştu.