İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu bu yıl farklı olarak üç öğrenciye bıraktı.Yelki Hamdı Dalan Okulu 4’üncü sınıf öğrencisi Ela Karataş, Bilgince Koleji 5’inci sınıf öğrencileri Begüm Öktem ve Alptekin Savaşçı’ya bıraktı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de koltuk devir teslim törenine Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Hale Sarıçam’ın yanı sıra okul müdürleri ve aileler katıldı. Çocuk başkanlar talep ve isteklerini Başkan Mustafa Günay ve müdürlere iletti. Ela Karataş “Yaz spor kursları açılması talimatı verirken, Alptekin Savaşçı, sokak dostlarına barınak ve mama desteğinde bulunulmasını, Begüm Öktem ise geleceğin teknolojisi için çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

“MAKAMLARI ÇOCUKLARIMIZA EMANET EDECEĞİZ”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, geleneksel olarak gerçekleştirilen koltuk devri kapsamında bu yıl farklı olarak başkanlık makamını bir günlüğüne üç öğrenciye bıraktı. Yelki Hamdı Dalan Okulu 4’üncü sınıf öğrencisi Ela Karataş, Bilgince Koleji 5’inci sınıf öğrencileri Begüm Öktem ve Alptekin Savaşçı oturdu. Başkan Günay, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayal gücü ve vizyonuyla belediye yönetimine renk katacağına inancımız büyük.. Minik başkanlar belediyenin çalışmalarına dair fikirlerini paylaşacak, hayalindeki Güzelbahçe'yi anlatacak. 23 Nisan sadece bir bayram değil; çocuklarımızın söz sahibi olduğu, kendilerini ifade edebildikleri ve geleceğe umutla bakabildikleri çok kıymetli bir gündür. Onların gözünden kentimizi görmek bizler için büyük bir ilham kaynağı. Gelecekte onlar bu şehirleri yönetecekler. Bizlerde onlara güzel bir gelecek bırakmak için var gücümüzle çalışacağız. Güzelbahçe Belediyesi olarak, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor; barış, kardeşlik ve sevgi dolu bir dünya diliyoruz. Vermiş olduğunuz talimatlarımüdürlerimizhızlı bir şekilde ve en kısa zamanda tüm eksiklerin giderilmesi için titizlikle çalışmalara başlayacaklar” dedi.

Başkan Günay öğrencilere hediyelerini vererek günün anlam ve önemi adına fotoğraf çekildi.