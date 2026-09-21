Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda yürütülen ağaç kesimi sırasında üzerine ağaç devrilen 60 yaşındaki Mehmet Çakır hayatını kaybetti.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Olay, Yoğunpelit köyü ormanlık alanında meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, orman kesim çalışmaları sırasında devrilen ağaç, Mehmet Çakır'ın üzerine düştü. Çakır'ın mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Çakır'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili güvenlik güçlerince soruşturma başlatıldı.
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