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Diyarbakır'da 217 bin kök kenevir ve skunk imha edildi

Kazayla ilgili güvenlik güçlerince soruşturma başlatıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çakır'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Diyarbakır'da 217 bin kök kenevir ve skunk imha edildi

Alınan bilgiye göre, orman kesim çalışmaları sırasında devrilen ağaç, Mehmet Çakır'ın üzerine düştü. Çakır'ın mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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