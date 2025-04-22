23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi toplu taşıma araçları (Kırmızı Otobüsler) ile MANULAŞ bünyesindeki otobüsler ücretsiz olarak hizmet verecek.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da Manisalılara ücretsiz olarak toplu taşıma hizmeti verecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği anlamlı günde, tüm Manisalıları bu coşkuyu paylaşmaya davet etti. Zeyrek, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Manisa Büyükşehir Belediyemize ait resmi toplu taşıma araçlarımız ve MANULAŞ bünyemizdeki otobüslerimiz (Kırmızı otobüsler), halkımıza ücretsiz olarak hizmet verecek.

Tüm halkımızı, 23 Nisan’a özel düzenlediğimiz etkinliklerimizin coşkusunu paylaşmaya davet ediyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.