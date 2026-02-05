Bornova Belediyesi'nin, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteğiyle yürüttüğü 'Bornova Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı'na Esas Mekânsal Analizler ile Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanması' projesi tamamlandı. 6 ay süren çalışmanın analiz ve final rapor sunumu yapıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı'na Esas Mekansal Analizler ile Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanması projesine ilişkin toplantıda, projeye katkı sunan akademisyenler alanla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Şehir Plancısı Prof. Dr. Emine İpek Özbek, Bornova Kentsel Sit Alanı'nın özgünlüğüne dikkat çekerek, 'Burası çok özel bir bölge. Önerilerimizin hayata geçirilmesiyle Bornova'nın tarihi kimliği daha da güçlenecek' dedi.

LEVANTEN MİRASI BORNOVA'NIN ZENGİNLİĞİ

Yine aynı fakülteden Restoratör ve Mimar Prof. Dr. Nezihat Köşklük Kahya, bölgede yer alan yapı tipolojilerini anlatarak,'Fransız, İtalyan ve İngiliz Levantenlerin izlerini taşıyan çok farklı yapı türleri var. Bu çeşitlilik Bornova'nın kültürel zenginliğini temsil ediyor' ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden Sanat Tarihçisi Doç. Dr. Şakir Çakmak, Bornova'nın tarihsel dönüşüm sürecini anlatarak, 'Bornova, Levanten kimliğinden cami, hamam, medrese ve darülkurra yapılarıyla Türk kent kimliğine evrildi. Bornova Belediyesi'nin hayata geçirdiği Bornova Miras Projesi bu açıdan çok kıymetli' dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Peyzaj Mimarı Öğr. Gör. Hüseyin Ünüvar, Peyzaj Değerlendirme Raporu'nu sunarak koruma ve geliştirme önerilerini paylaştı. Ünüvar, kurakçıl bitkilerin ve gölge sağlayan ağaçların artırılması gerektiğini vurgulayarak, 'Bornova'nın yeşil kimliği yeniden güçlendirilmeli' dedi.

'BU VERİLER YOL GÖSTERİCİ OLACAK'

Yapılan sunumların ardından konuşan Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Özlem Ayan, projenin önemine dikkat çekerek, 'Birlikte çalıştığımız ve öğrendiğimiz çok değerli bir süreç oldu. Ortaya konan analizler ve öneriler önümüzdeki dönem çalışmalarımız için yol gösterici olacak. Emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Ersel Tanrıöver ise Kentsel Sit Alanı'ndaki uygulamaların Tarihi Büyük Çarşı bölgesinden başlayacağını açıkladı. Tanrıöver, yapı cepheleri, aydınlatma ve çevre düzenlemelerine ilişkin projelerin hazır olduğunu ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne gerekli başvuruların yapıldığını belirtti.

Projenin yürütücü ekibinde Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden Sosyolog, Prof. Dr. Şehriban Kaya ile İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Şehir Plancısı ve CBS Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Umut Erdem'in de yer aldığı altı ay süren çalışma kapsamında hazırlanan Mekânsal Analiz Raporu ve Kentsel Tasarım Rehberi, Bornova Kentsel Sit Alanı'nın korunmasına yönelik önemli veriler içeriyor.

Çalışmada alanın tarihsel gelişimi, yapı dokusu, açık alan sistemi, ulaşım ve kamusal kullanım ilişkileri ayrıntılı biçimde ele alınırken; kültür rotaları, tarihi odakların güçlendirilmesi, tabela ve cephe düzenlemeleri, yaya öncelikli ulaşım, trafik sakinleştirme ve bisiklet kullanımı gibi başlıklarda yönlendirici ilkeler belirlendi. Rehberin, Koruma Amaçlı İmar Planı'nın güncellenmesi sürecinde temel bir referans doküman olarak kullanılması hedefleniyor.